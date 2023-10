Cantù verso la trasferta con l'Urania. Cagnardi: "Archiviare Trapani. Noi squadra votata all'attacco, continueremo così"

Dopo la pesantissima vittoria di Trapani la Pallacanestro Cantù si avvicina al derby con l'Urania Milano sospinta dall'entusiasmo dell'ambiente, di giocatori e tifosi, per aver battuto una pretendente alla promozione e per aver agguantato il primo posto in classifica. Entusiasmo che però non deve tramutarsi in una lama a doppio taglio col rischio di scivolare, come spesso accade, dopo aver fatto l'impresa.

E il messaggio arriva proprio da coach Devis Cagnardi che oggi, giovedì 26 ottobre 2023, ha presentato la sfida all'Urania che si giocherà sabato sera (palla a due alle 20.30) al PalaLido.

"Loro squadra dal talento offensivo"

"Milano ha già dimostrato di avere una squadra di grande talento offensivo - ha esordito coach Cagnardi - Una squadra compatta che ha diversi giocatori che giocano insieme dallo scorso anno. L’allenatore è lo stesso da sette anni e c’è una quadratura tecnico-tattica precisa. Giochiamo in casa loro e ci aspettano. L’ultima partita ha dimostrato quelle che sono le nostre attitudini, ma troveremo una squadra pronta ad affrontarci. Sarà una partita delicata".

Delicata, certo, perché Cantù dovrà dimostrare maturità dopo aver dimostrato di essere forte e concentrata. Sono queste le occasioni che distinguono le grandi squadre dalle buone, quando dopo la vittoria esaltante c'è spazio ancora per la determinazione e la voglia di portare a casa punti.

"Il morale è buono, con il rischio che lo sia troppo - avverte il coach - Arriviamo da una prestazione che non dobbiamo mettere sotto il tappeto, ma dalla quale dobbiamo attingere per capire che siamo nella giusta direzione. Però non abbiamo abbastanza esperienza per capire come reagiremo, siamo ancora all’inizio. C’è ancora troppa strada davanti e troppo poca dietro, non sono preoccupato di questo, ma sono incuriosito dal sapere come reagiremo".

Prima regola: attaccare bene

E forse per Cantù la reazione migliore sarà quella di non fare nulla di diverso, di continuare sulla propria strada, quella di un attacco sempre fluido ed efficace, tanto da far registrare una media punti a partita pari a 92.

"Sì, questa è una squadra votata all’attacco, ha giocatori con caratteristiche offensive importanti - ha detto l'allenatore - L’idea è quella di provare sempre a essere efficienti in attacco perché questa è una squadra che si sente in comfort in questa situazione. Ovviamente questo fa parte del mio stile di gioco, ma risiede anche nello sfruttare i giocatori che ho a disposizione. Questa rimarrà una delle nostre caratteristiche".

