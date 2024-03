Cantù verso la trasferta di Cividale. Cagnardi: "Dobbiamo dare continuità a questa difesa"

Quattro giornate al termine della stagione regolare e l’Acqua S.Bernardo si prepara ad affrontare una insidiosa trasferta al PalaGesteco. Sul campo di Cividale sono infatti cadute diverse big come Trapani, Forlì e Torino. Inoltre, la Gesteco può vantare anche il record di essere l’unica squadra del campionato ancora imbattuta nella fase a orologio. I biancoblù proveranno quindi a spezzare questa striscia positiva nella sfida in programma sabato 30 marzo alle 20.

Gli avversari

Al timone della Gesteco c’è sempre coach Stefano Pillastrini, già miglior allenatore dell’ultima A2. Confermato dalla stagione passata anche il top scorer della squadra: l’argentino Lucio Redivo, terzo miglior giocatore del girone rosso per valutazione nella prima e che ora viaggia a 15.8 punti di media. Con lui nelle ultime uscite ha diviso i compiti di regia il play classe 2003 Nicolò Isotta.

Il reparto di esterni titolari è completato da uno dei giovani più interessanti del campionato: il 2005 Leonardo Marangon che nella fase a orologio ha raddoppiato le proprie statistiche, confermando il suo grande potenziale. Anche la coppia di lunghi, formata da Giacomo Dell’Agnello e Gabriele Miani, è stata protagonista di un’ottima stagione: entrambi garantiscono oltre 6 rimbalzi a partita, a cui aggiungono rispettivamente 8.5 e 10.3 punti di media.

Per migliorare la qualità alla rosa la società friulana ha sfoderato un grande colpo come Doron Lamb: giocatore con trascorsi in NBA e nella massima serie italiana. A lui coach Pillastrini ha affidato il ruolo di sesto uomo, che la guardia statunitense sta interpretando con un bottino di 12.3 punti realizzati a partita. Sempre partendo dalla panchina, garantiscono un contributo importante anche l’ala Martino Mastellari, 8 punti di media, e il centro Matteo Berti, che nella seconda fase sta portando in dote 7.5 punti e 6.3 rimbalzi per partita. Le rotazioni dei gialloblù sono infine completate dal play Eugenio Rota e dal lungo Luca Campani.

Il commento di coach Cagnardi