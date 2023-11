Cantù verso la trasferta di Vigevano. Cagnardi: "Non sorprendiamoci se ci saranno difficoltà"

Chiamati a dare continuità al percorso, chiamati a chiudere in bellezza il girone d’andata: questa la missione di giocatori e staff tecnico della Pallacanestro Cantù che domani, domenica 26 novembre, si troveranno di fronte una Vigevano in cerca di punti da conquistare nel suo PalaElachem e di fronte ai suoi tifosi.

"Sarà un test importante - ha esordito coach Devis Cagnardi in conferenza stampa - Andremo a giocare in un palazzetto caldo che ha ritrovato la Serie A2 dopo tanto tempo. Troveremo una squadra che proverà a fare la partita e a vincere: conosciamo le insidie degli avversari e ci siamo preparati bene in settimana. Sono curioso di vedere come reagirà la mia squadra".

Una curiosità che lascia spazio a qualche pronostico, o meglio, alla volontà di vedere un determinato approccio da parte dei suoi ragazzi.

"Mi piace che la squadra fino ad ora ha sempre dimostrato grandi capacità di reazione - ha spiegato il coach - In tutte le partite abbiamo avuto momenti difficili e abbiamo reagito. Questo ci dà fiducia, ma dalle prossime mi aspetto un passo in più. Vorrei che non ci sorprendessimo nel dover vivere delle difficoltà all’interno della gara. Non bisogna aspettarsi che facendo il proprio lavoro la partita possa scivolare via regolare. Sarebbe un grave errore, sia sulla singola partita che per il proseguo del campionato e in prospettiva futura".