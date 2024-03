Cantù verso le Final Four di Coppa Italia. Cagnardi: "Scendiamo a Roma per vincere"

Partirà domani, alla volta di Roma, l’Acqua S.Bernardo Cantù per affrontare la FinalFour di Coppa Italia LNP. La manifestazione, che si terrà al PalaTiziano, prevede la più classica delle formule: due semifinali nella giornata di sabato e finalissima il giorno successivo.

Cantù sarà impegnata nella prima delle due sfide a eliminazione diretta (palla a due alle 16.15) e, in virtù della seconda posizione ottenuta nella prima fase, sfiderà la Unieuro Forlì, che ha chiuso in testa il girone rosso. L’altra semifinale vedrà affrontarsi invece Trapani e la Fortitudo Bologna.

Cantù affronterà la competizione con l’organico al completo.

Gli avversari di sabato, Forlì

La squadra allenata da coach Antimo Martino varia spesso i suoi esterni titolari, partendo però da una certezza assoluta: Kadeem Allen, combo-guard capace di segnare 10.3 punti a partita. Insieme a lui, si divide i compiti di regia Federico Zampini, play autore di una grande stagione da 12.4 punti di media. Anche il sesto uomo della squadra supera abbondantemente la doppia cifra con i suoi 13.2 di media. L’ala piccola titolare è invece Luca Pollone, giocatore cardine per gli equilibri difensivi. La coppia di lunghi è composta dal centro Giacomo Zilli e dal miglior realizzatore di Forlì: Xavier Johnson, capace di produrre 17.4 punti e 9.2 rimbalzi di media nella fase a orologio.

Coach Martino può contare anche su una panchina di tutto rispetto con due giocatori inseriti a volte anche in quintetto come Fabio Valentini e Maurizio Tassone. Oltre ai due esterni, completano le rotazioni della Unieuro due giocatori con un grande bagaglio di esperienza in questa categoria come Todor Radonjic e Davide Pascolo.

Il commento di coach Cagnardi

"Questa sarà una competizione a sé stante dal resto del campionato. Noi scenderemo a Roma con l’obiettivo di provare a fare nostro il trofeo in palio. Il primo ostacolo è Forlì, che sappiamo essere una squadra profonda e che sta facendo un’ottima stagione. È prima nel girone rosso, che a detta di tutti è quello più competitivo e questo è una dimostrazione della loro solo solidità e continuità. Ci stiamo preparando bene, con la giusta attenzione e la giusta tensione nervosa. Siamo pronti ad affrontare questa partita".

Come e dove vederla

Le semifinali saranno visibili in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro dell’Acqua S.Bernardo sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com. La finale della manifestazione sarà invece in diretta su RaiSport alle 20.45 di domenica.