Cantù verso lo scontro con Latina. Cagnardi: "Siamo in emergenza. Dovremo essere pronti a una battaglia sportiva"

Oggi la Pallacanestro Cantù torna di nuovo in campo. Lo fa dopo aver perso "in casa" (al PalaFerraris di Casale Monferrato) contro Treviglio per una lunghezza. Lo fa a Latina, in un turno infrasettimanale che vedrà coach Cagnardi costretto a rotazioni corte per via dell'assenza di Luca Cesana per infortunio. Lo fa con la voglia, e forse anche la necessità, di rialzarsi subito per non perdere punti preziosi all'inizio del percorso.

Questa sera alle 20.30 la palla a due spiccherà il volo e a contendersela saranno i padroni di casa della Benacquista Assicurazioni Latina e gli ospiti della Pallacanestro Cantù. Quest'ultimi, proprio per l'assenza di Cesana, hanno optato per aggregare alla prima squadra Filippo Clerici, guardia dell'U19 Eccellenze del Progetto Giovani Cantù.

Gli avversari

Latina arriva alla partita con la necessità di sbloccare una classifica che la vede ferma a zero punti, dopo aver rimediato due sconfitte in altrettante giornate di campionato. La formazione di coach Giuseppe Di Manno, promosso capo allenatore in estate dopo oltre dieci anni a Latina prima come tecnico delle giovanili e poi come vice della prima squadra, ha un leader offensivo designato in Frank Gaines, a Cantù nelle stagioni 2018-19 e 2020-21, reduce da una prestazione da 31 punti nella sconfitta con la JuVi Cremona. Al suo fianco giocheranno il play Gabriele Romeo, arrivato in estate da Trapani, e un altro ex della partita: Salvatore Parrillo, che ha vestito la casacca canturina dal 2016 al 2019, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Il bulgaro Ivan Alipiev, alla seconda annata consecutiva a Latina, insieme a Samuele Moretti forma un pacchetto lunghi con pochi centimetri ma molto esplosivo che completa il quintetto titolare schierato fin qui. Pronta a subentrare a partita in corso c'è una batteria di giocatori confermati dalla passata stagione, composta dal centro e capitano Abdel Fall e dagli esterni Alexander Cicchetti e Kenneth Viglianisi, a cui si aggiunge l'ultimo acquisto estivo, il giovane bulgaro di formazione italiana Borislav Mladenov.

Le parole di coach Cagnardi