Cantù vince ancora al PalaDesio, battuta Monferrato. Cagnardi: "Non la nostra miglior partita, ma va bene così"

La Pallacanestro Cantù è tornata a mostrare i muscoli davanti ai suoi tifosi a una settimana di distanza dalla vittoria su Rieti: ieri, domenica 19 novembre 2023, l'Acqua S.Bernardo ha ospitato al PalaFitLine di Desio la Novipiù Monferrato Basket infliggendole una netta sconfitta per 90 a 74.

Per i tifosi canturini, oltre alla vittoria, è stata anche l'occasione di vedere per la prima volta in campo il neo acquisto Riccardo Moraschini.

La cronaca

La partita inizia con una tripla di Nikolic, ma Monferrato risponde colpendo con costanza da oltre l’arco da 3. Cantù sale progressivamente di colpi, Hickey accelera e con 5 punti consecutivi crea il primo divario importante, costringendo Di Bella a fermare il gioco. Dal time-out esce meglio l’Acqua S.Bernardo che tocca anche la doppia cifra di vantaggio. Il primo quarto si chiude sul 26-19.

Di nuovo Nikolic apre le danze, questa volta schiacciando in contropiede. La Novipiù però prova a scuotersi e affidandosi a Martinoni e Pepper rientra fino a un solo possesso di distanza. Cantù, dopo un momento di difficoltà, ritrova armonia offensiva e prima ristabilisce la doppia cifra di vantaggio grazie al suo duo americano, e poi allunga ulteriormente. Il canestro finale di Moraschini, il primo con la maglia dell’Acqua S.Bernardo, vale il 49-31 di fine primo tempo.

Cantù continua a spingere anche dopo l’intervallo lungo e con Burns e Nikolic ritocca ulteriormente un massimo vantaggio che supera le venti lunghezze. Pepper prova a tenere vive le speranze degli ospiti, ma i ragazzi di coach Cagnardi non abbassano l’asticella dell’attenzione e possono anzi permettersi di gestire il vantaggio accumulato. Il terzo quarto si chiude 63-47.

Kelly prova a riaccendere gli ospiti all’inizio del quarto parziale, ma sale in cattedra Moraschini che con un gioco da tre e l’assist per Burns consente a Cantù di mettere definitivamente al sicuro di due punti. Fabi prova un ultimo sussulto per Monferrato, ma l’Acqua S.Bernardo può permettersi di abbassare i ritmi e far scivolare la partita sino alla sirena finale, che sancisce la vittoria dei biancoblu 90-74.

Il commento di coach Cagnardi

“È stata una partita a strappi, abbiamo fatto le cose che doveva fare per vincere e di questo siamo molto contenti, anche se qualitativamente non è stata la nostra miglior partita. Ma bisogna anche passare da queste prestazioni e in questi casi bisogna avere la forza di valere la propria supremazia, anche quando non ci esprimiamo al meglio. Il cammino della nostra squadra deve essere sempre mirato al miglioramento, oggi alcune cose non hanno girato per il meglio, abbiamo giocato troppo un po’ al gatto con il topo e ci ha detto bene, ma è pericoloso.

Su Moraschini

Abbiamo fatto le cose giuste ogni volta che sembrava che gli avversari potessero accendersi e di questa cosa va dato atto ai miei ragazzi. In settimana avevamo avuto anche l’inserimento di un giocatore, abbiamo lavorato bene ma ci ha costretto a soffermarci sulle cose basiche, perché dovevamo farle vedere a Riccardo, ma non deve essere un alibi, e siamo contenti del suo minutaggio, perché ha dimostrato di essere un giocatore pronto all’uso. Faccio comunque i complimenti ai miei giocatori, perché queste sono partite pericolose, non abbiamo avuto un’alta qualità di gioco, ma abbiamo avuto una durezza in certi momenti importante che ci ha permesso di fare risultato, parlo soprattutto del secondo quarto difensivo. È il segnale di una squadra che sapeva di dover portare a casa il risultato e da lì è stato tutto sotto controllo. Abbiamo tanto da lavorare e cercheremo di analizzare la gara per continuare il nostro percorso di crescita”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – NOVIPIÙ MONFERRATO 90 – 74 (26-19,23 -12, 14-16, 27-27)

Acqua S.Bernardo Cantù: Berdini 9, Nikolic 19, Nwohuocha, Tarallo, Meroni, Bucarelli 8, Hickey 15, Burns 18, Moraschini 7, Young 14, Clerici, Greppi N.E.

Novipiù Monferrato Basket: Romano 5, Kelly 12, Castellino, Fabi 5, Martinoni 15, Fantoma 4, Pepper 19, Pianegonda, Poom, Calzavara 9, Zucca 5.