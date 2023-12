Cantù vince con fatica e dopo un over time contro la Luiss. Cagnardi: "Complimenti a Roma, ma bravi anche i miei"

La Luiss Roma fa soffrire Cantù, costringendola all’overtime, ma la S.Bernardo-Cinelandia continua la sua striscia vincente ed espugna il PalaTiziano 93 a 101. I canturini, che hanno rivisto scendere in campo sia capitan Baldi Rossi che Luca Cesana, rimangono così secondi in solitaria, a una settimana dal big match del PalaDesio con la capolista Trapani.

L’inizio della partita è condizionato da due squadre con percentuali opposte nel tiro da 3: Cantù fatica a lungo a sbloccarsi, mentre Roma colpisce a raffica, con i suoi due stranieri protagonisti, e vola sul 13-4. Burns e Moraschini riavvicinano la S.Bernardo-Cinelandia fino a un solo possesso di svantaggio e l’uno su due ai tiri liberi di Filippo Baldi Rossi chiude il primo quarto con le due squadre in perfetta parità a quota 23.

Miska è protagonista dell’avvio della LUISS, ma l’and-one di Moraschini ristabilisce nuovamente la parità, con la tripla successiva di Capitan Baldi Rossi che consegna alla S.Bernardo-Cinelandia il primo vantaggio della sua partita. Cantù prova a sfruttare il momento positivo e cerca la spallata, affidandosi alle triple di Burns e Baldi Rossi, che le consentono di toccare il +10. Sabin sblocca una LUISS in difficoltà e da solo riporta i padroni di casa a un solo possesso di distanza. Il contro parziale dei romani è interrotto dal canestro di Burns, prima che il clamoroso buzzer beater di Pasqualin chiuda il primo tempo sul 45-47.

Dopo l’intervallo lungo si accende Anthony Hickey, ma Roma lotta sotto i tabelloni e, grazie ai rimbalzi offensivi, rimane in scia. Young segna quattro di fila e insieme a Moraschini prova a lanciare un’altra spallata canturina. Negli ultimi minuti del quarto torna in campo anche Luca Cesana, con la LUISS che però si rifiuta di cedere si riavvicina nuovamente. Il terzo quarto si chiude 63-67, in favore di Cantù.

La S.Bernardo-Cinelandia prova ad accelerare all’inizio del quarto periodo, ma Roma resta in partita affidandosi ancora una volta ai canestri da lontano. Le triple di Hickey e Moraschini consentono a Cantù di mettere 10 lunghezze tra se e la LUISS a 3’ dalla fine. Gli ultimi minuti di partita sono però targati LUISS che rientra clamorosamente in partita, grazie a una serie di canestri da lontano, l’ultimo dei quali di Cucci a 3 secondi dalla sirena impatta la partita sull’89 pari. Hickey sbaglia l’ultimo tiro e si va ai supplementari.

La reazione di Cantù è affidata a Baldi Rossi e Burns, che indirizzano subito l’overtime. Pasqualin prova a lanciare un’altra clamorosa rimonta dei romani, ma i canestri di Moraschini chiudono, questa volta veramente, la partita. La sirena dopo i 5 minuti di supplementare sancisce la vittoria della S.Bernardo-Cinelandia 93 a 101.

"Faccio i complimenti a Roma per la partita giocata, in un ambiente veramente splendido, è stata molto bella la festa organizzata per Valerio Bianchini. Passando alla partita, è stata molto difficile fin da subito. Lo sapevamo, personalmente mi aspetto una gara di grande difficoltà, aldilà dei valori in campo. Chi all’interno della squadra, del club, dei tifosi o della stampa pensava che sarebbe stata facile guardando la classifica ha, onestamente, capito poco di questo campionato.

Devo anche dire che noi oggi abbiamo dimostrato che a volte non siamo in linea con le difficoltà che la serie A2 ci mette davanti. Questa è una squadra che si è accesa e aveva cambiato i connotati con l’inserimento di Sabin, che oggi ha giocato una partita straordinaria. Noi siamo andati in difficoltà già nei primi minuti, concedendo 4/5 rimbalzi offensivi, di un primo quarto di sofferenza ma chiuso comunque pari. Nel secondo abbiamo preso un buon margine e poi ci siamo rilassati difensivamente, subendo 15 punti negli ultimi minuti, ed è un peccato che non possiamo permetterci.

Il terzo quarto siamo di nuovo scappati via, ma senza mai allungare davvero; a un certo punto ci siamo ritrovati a +10 a pochi minuti dalla fine e qui abbiamo ripetuto l’errore, ed è stato ancora più grave. Nessuno può permettersi di dare una partita per finita prima della sirena, come successo a noi. Abbiamo concesso rimbalzi e tiri in difesa e sbagliato appoggi e perso palle in attacco, non abbiamo commesso il fallo sull’ultimo tiro come era stato deciso, e sono errori che potevano costarci la partita. Nell’overtime i ragazzi sono stati anche bravi, perché il pubblico si era accesso ed emotivamente non era facile, perché ci si sentiva di averla buttata, ma i ragazzi sono stati bravi a fare quadrato.

È stata una vittoria oltremodo difficoltosa, con degli alti e bassi su cui dobbiamo lavorare. Di positivo ci sono 2 punti fuori casa, mai scontati, e i rientri di Baldi Rossi e Cesana. Adesso dobbiamo cercare di lavorare per cercare una continuità che ci premetta di sfruttare il nostro roster al completo. Sabato arriva una partita importante, contro la capolista che ha 10 vittorie di fila, e cercheremo di prepararci al meglio e recuperare Bucarelli, che si è scavigliato".