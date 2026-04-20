Cantù vince il derby con Varese

L’Acqua S.Bernardo Cantù batte Varese in una partita pazza, prendendosi due punti pesantissimi per la classifica.

La gara

Coach De Raffaele sceglie Chiozza come playmaker titolare, rinunciando a Robinson. Alviti e Ballo sbloccano il tabellino. Grande intensità fin dalle prime azioni: Cantù prova a scappare con un paio di tiri dall’arco di Bortolani, ma Varese resta in scia. Nel finale i biancorossi riescono ad accorciare a una sola lunghezza di distanza. Il primo quarto termina 20-19.

Moraschini segna una tripla pesante, ma Stewart replica immediatamente. La Openjobmetis ne approfitta per riprendersi il vantaggio grazie a una bomba di Nkamhoua, ma l’Acqua S.Bernardo reagisce. Inizia così un lungo duello per il comando della partita con Sneed e Moore protagonisti. Il canestro sulla sirena vale il vantaggio biancoblù all’intervallo sul 46-44.

Gli ospiti escono meglio dagli spogliatoi e guadagnano due possessi di vantaggio. Basile segna cinque punti consecutivi, ribaltando l’inerzia. I canestri di Bortolani, Chiozza e Ballo valgono il +8. Varese torna a -2 con un break. Green e Fevrier, ancora sulla sirena, fissano il punteggio sul 76-70 a dieci minuti dal termine.

Green e Alviti segnano due triple. Il primo vantaggio in doppia cifra arriva grazie alla guardia americana, che infila il canestro del +11. Ancora una volta, gli ospiti, trascinati da Iroegbu, tornano a un solo possesso di distanza. Nkamhoua firma il sorpasso. In un finale pazzo Moraschini e Fevrier segnano due triple pesantissime, portando Cantù a +4. Stewart fa 2/2 ai liberi. Green però chiude i conti con il canestro che vale la vittoria.

I commenti

«Prima di tutto vorrei fare un ringraziamento a tutto lo staff medico: hanno fatto un lavoro eccezionale per rimettere in piedi diversi giocatori; da ultimo Bortolani, che ha giocato con 38 di febbre – ha commentato coach Walter De Raffaele – Varese ha giocato una grande partita, sapevamo che era una squadra di grande talento. La cosa che mi rende più contento è che siamo riusciti a prendere un contributo da tutti, condividendo la palla, come testimoniano i 24 assist. I tifosi sono stati poi uno spettacolo meraviglioso: saranno felici per questo derby, ma sono stati, come sempre, il nostro sesto uomo. Ci mancano due punti per arrivare al nostro scudetto e già da sabato vogliamo fare in modo di riuscire a mantenere la categoria».

«Era un derby e c’era tensione, oltre a una grande voglia di vincere da parte di entrambe le squadre – ha aggiunto Riccardo Moraschini – È stata una sfida che abbiamo gestito molto meglio nel secondo tempo, soprattutto in difesa, contenendo gli errori che avevamo commesso nel primo. C’è mancata forse un po’ di gestione del vantaggio. Alla fine, però, era importante vincere: per noi, per la classifica, per la società e per i tifosi».

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – OPENJOBMETIS VARESE 100 – 96 (20-19, 26-25, 30-26, 24-26)

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 7, Moraschini 11, De Nicolao 5, Ballo 8, Bortolani 11, Molteni N.E., Sneed 17, Basile 8, Fevrier 12, Green 21, Gualdi N.E., Okeke. Allenatore: De Raffaele.

Openjobmetis Varese: Stewart 19, Alviti 10, Moore 13, Villa N.E., Assui 5, Nkamhoua 23, Iroegbu 14, Librizzi, Renfro 6, Bergamin N.E., Ladurner 2, Freeman 4. Allenatore: Kastritis.

Arbitri: Rossi, Grigioni, Attard.

Spettatori: 6058