Cantù vince in scioltezza contro Latina, Sacchetti: "Due punti che servivano. Berdini infortunato, sabato non giocherà"

Vince dopo la sosta l'Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù che archivia senza problemi la pratica Benacquista Latina con un rotondo 90 a 62. Continua la corsa a tre in testa alla classifica con la Vanoli Cremona a 34 punti e 22 gare disputate, Cantù a 34 punti e 21 gare disputate e la Blu Basket a 32 punti e 21 partite giocate. Tutte e tre uscite vincitrici dall'ultimo turno di campionato.

Cantù vince in scioltezza contro Latina: la cronaca

La sblocca Durante in penetrazione, poi risponde Severini da fuori. Il botta e risposta continua con la schiacciata di Moretti e il canestro di Hunt (5-4). Sfida dei play tra Rogic e l’ex Rodriguez, mentre Baldi Rossi timbra dall’arco (10-6). Stefanelli in lunetta mette il +8, sfruttando anche un tecnico a coach Gramenzi (14-6). L’attacco canturino però si inceppa e Latina firma un break di 4-1 sugellato dalla bomba di Alipiev (18-17). Nikolic chiude al 10’ sul 20-18.

Al 1’ della seconda frazione Berdini è costretto a uscire per un infortunio alla caviglia. Cantù si infiamma dalla lunga distanza con quattro triple di fila: due di Bucarelli e due di Severini (32-25). Seguono i canestri di Rogic e Nikolic per il +10 (36-26). Acqua S.Bernardo in velocità per il 43-30 impreziosito dalla tripla di Baldi Rossi a chiudere la transizione offensiva. Seguono altre due bombe: la terza personale di Baldi Rossi e la prima di Stefanelli (49-32). Nikolic per il +20 a 30’’ dalla sirena (54-34). All’intervallo è 54-36 per i brianzoli. Cantù brilla contro la timida difesa laziale: 57,6% al tiro per i locali e 38,9% per gli ospiti. Per gli uomini di coach Sacchetti ben otto triple nel primo tempo (54-36).

Break canturino di 12-2 nei primi 5’ del terzo periodo (66-38). Latina non pervenuta con Cantù che va sul +30 (68-38). C’è anche tempo per l’undicesima tripla biancoblù con Nikolic (71-43). Espulso Viglianisi dopo un fallo su Da Ros al 9’. Alla mezz’ora è 73-47.

La quarta frazione è pura accademia per i padroni di casa, sempre in pieno controllo della partita. Finisce 90-62 per Cantù.

I commenti post partita

"Partita che sicuramente ci ha avvantaggiato da subito, anche per le tante assenze che hanno penalizzato Latina - spiega coach Sacchetti -. Abbiamo avuto un break importante con i tiri da fuori che ci ha spianato la strada. Quintetto nuovo? Stefanelli e Severini si erano allenati bene in settimana, quindi era giusto farli giocare dall'inizio. L'infortunio di Berdini ci ha creato problemi e probabilmente sabato non giocherà. Ci prendiamo la vittoria, perché ci servivano i due punti. C'è stato qualche passaggio a vuoto e ci può stare, anche se non mi piace l'atteggiamento di sufficienza che ci ha portato a mollare in difesa in alcuni momenti del match". "La sosta delle nazionali ci è costata tanto - commenta coach Gramenzi -. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima. Abbiamo commesso qualche errore di troppo nel secondo quarto e in quel momento si è aperto il divario. Avevamo di fronte una grande squadra, adesso inizieremo a pensare alle prossime partite. Ci aspettano degli scontri importanti che dovremo affrontare con diverse assenze»".