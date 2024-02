Cantù vola a Nardò senza Moraschini. Cagnardi: "Abituati a giocare con chi abbiamo"

Tornano i fantasmi dell’emergenza infortuni sulla Pallacanestro Cantù che domenica 25 febbraio giocherà a Lecce per la terza giornata di fase a orologio ospite della Hdl Nardò Basket.

"Questa trasferta, come tutte le partite, sarà insidiosa - ha esordito coach Devis Cagnardi nella conferenza stampa di presentazione della gara - Sarà un viaggio lungo e incontreremo una squadra che ha alcuni elementi con un grande talento offensivo. Una squadra che si è accesa dopo il cambio di allenatore, che sta esprimendo una buona pallacanestro e, cosa più importante, arriva da due vittorie di fila. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, avere un buon approccio alla gara, sarà importante il fattore fisico per indirizzare la partita sui binari a noi più congeniali".

Alla contesa della palla a due, in programma per le 18, coach Cagnardi dovrà però fare a meno del solito Luca Cesana, ma anche di Riccardo Moraschini che ha accusato una piccola lesione all’adduttore al termine della gara con Trieste e che verrà sostituito da Filippo Clerici.

"Moraschini speriamo di recuperarlo per la prossima partita in casa - ha continuato l’allenatore camuno - Si tratta di un problema pericoloso perché la zona è delicata, però non dovrebbe essere grave. Stefan Nikolic, invece, ha un problema al piede. Pensiamo di poterlo recuperare per domenica e confidiamo possa stringere i denti per darci una mano. Infine Cesana dovrebbe iniziare il suo recupero sul campo settimana prossima".