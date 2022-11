Cantù vs Agrigento, i commenti dei protagonisti

Cantù vs Agrigento: parola agli "spogliatoi".

Cantù vince ancora, parola agli avversari

"Abbiamo cercato di creare problemi a una squadra forte come

Cantù - spiega coach Cagnardi - La loro prima ondata dal

punto di vista fisico è stata importante. In attacco non abbiamo

mai perso il filo e abbiamo provato a scendere in campo con la

nostra identità. Siamo rimasti in scia per restare attaccati, non

ci siamo riusciti per errori nostri e merito degli avversari. Nella

quarta frazione abbiamo pagato dazio a rimbalzo difensivo e

come palle perse. Come al solito, abbiamo provato a tirare

fuori la nostra qualità, ma non è bastato".

La soddisfazione del vice coach biancoblù

"Complimenti ad Agrigento che non molla mai - sottolinea il viceallenatore biancoblù Oldoini - Un plauso anche a noi che, pur non partendo bene all’inizio, siamo rimasti in carreggiata, prendendoci responsabilità al tiro e facendo girare bene la palla. Sul +11 abbiamo sbagliato troppi tiri aperti, ma abbiamo retto in difesa e fatto buone cose nel finale. Ci siamo dovuti adattare per l’assenza di Baldi Rossi, spostando Nikolic. All’inizio siamo stati troppo molli. Quando abbiamo iniziato ad anticipare i loro lunghi, abbiamo rotto il loro ritmo e abbiamo preso un vantaggio, anche se minimo, che ha cambiato il nostro match a livello mentale".