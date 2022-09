Si chiama Giorgio Mi, ed è il canturino arrivato terzo al campionato italiano di velocità in salita.

Canturino terzo al campionato italiano di velocità in salita

Si è svolto nell’ultimo weekend sul classico tracciato della Saline-Volterra, in provincia di Pisa, l’ultimo atto del campionato italiano della velocità in salita, antica specialità del motociclismo nella quale i piloti sfidano il cronometro su un percorso in salita ricavato da strade normalmente aperte al traffico.

Il successo

Giorgio Mi, pilota canturino del Motoclub Galliano Cantù, si è guadagnato il podio in terra toscana centrando la seconda posizione di giornata con la sua «Yamaha R6» nella classe 600 Super Open, una gara che è valsa una stagione perché ha permesso al pilota di conquistare anche il terzo posto nella classifica finale di campionato.

La gara

Il weekend è iniziato con una bufera al sabato che ha fatto temere per lo svolgimento delle prove libere: "Sarebbe stato un problema per me dal momento che mi sono trovato per la prima volta su questo tracciato - ha raccontato il canturino - Fortunatamente poi la manifestazione si è svolta regolarmente e ho trovato fin da subito una buona confidenza che mi ha permesso di esprimermi al meglio nella gara di domenica". Si archivia così una stagione più che positiva per il canturino, con l’obiettivo di confermarsi su buoni livelli anche nella prossima stagione che si terrà a partire dalla primavera 2023.