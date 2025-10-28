Canturnament, l’edizione 2025-2026 è pronta a iniziare

L’High School Canturnament, il torneo di basket tra le scuole superiori della provincia di Como che Pallacanestro Cantù organizza per il quarto anno consecutivo sta per tornare.

High School Canturnament, che la gara abbia inizio

Al via della manifestazione ci saranno 15 squadre, rappresentative di altrettante scuole, aggiornando così nuovamente il record di istituti coinvolti. Un risultato che conferma il crescente entusiasmo e la continua crescita di una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso per gli studenti comaschi. A dare il benvenuto ai ragazzi partecipanti sono stati il presidente Roberto Allievi e Andrea Degano di AD Tubi, anche quest’anno sponsor principale del torneo. Hanno anticipato gli interventi delle istituzioni e dei rappresentanti delle scuole coinvolte nel progetto, che prenderà il via il 24 novembre con le sfide del primo girone.

In campo i campioni in carica del “Sant’Elia”

A inaugurare la quarta edizione saranno i campioni in carica del “Sant’Elia”, che sfideranno l’istituto “Fermi”, il liceo “Melotti” e l’istituto “Pascoli” al PalaPrealpi di Seveso, anche quest’anno sede del Canturnament. Nel secondo girone, l’unico a tre squadre, si affronteranno “Jean Monnet”, il liceo “Galilei” e l’istituto “Manzoni”. Negli ultimi due raggruppamenti saranno coinvolti il liceo “Volta”, l’istituto “Pessina”, l’istituto “Da Vinci-Ripamonti” e “Cias” nel gruppo C, mentre “Setificio”, “Magistri Cumacini”, “Casnati” e l’istituto “Terragni” comporranno l’ultimo gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale del Tabellone Gold, che porterà direttamente alla finalissima. Le terze classificate parteciperanno al Tabellone Silver, valido per i piazzamenti dal nono al dodicesimo posto, mentre le quarte disputeranno il Tabellone Bronze, in cui si assegneranno tredicesima, quattordicesima e quindicesima piazza.

Intere scuole coinvolte

Come ogni anno, il progetto coinvolgerà l’intera scuola: sul parquet dovrà sempre essere presente almeno un alunno del biennio e almeno un’alunna per tutto il primo tempo. Ogni istituto, inoltre, avrà un allenatore, un team manager e un responsabile della comunicazione, che parteciperanno a una serie di incontri formativi insieme ai rispettivi omologhi dell’organigramma di Pallacanestro Cantù.