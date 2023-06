Dopo l'annuncio di un nuono acquisto, un nuovo prospetto, dalla Pool Libertas Cantù arriva la riconferma di chi un nuovo prospetto non lo è più perché i tifosi della società canturina ormai lo conoscono sin troppo bene: capitan Dario Monguzzi ha firmato il rinnovo di contratto che lo porterà a giocare per la 19esima stagione consecutiva sotto il campanile di San Paolo.

Capitan Monguzzi a vita alla Pool Libertas: firma per il 19esimo anno consecutivo

“A Dario, dopo la Semifinale di DelMonte® Coppa Italia Serie A2 dissi che se non avremmo vinto un trofeo non poteva smettere – confessa coach Francesco Denora – Lui mi ha risposto che non aveva nessuna intenzione di smettere, e quindi eccoci qua: ora manca solo il trofeo. Non devo presentare certo io Monguzzi: nella passata stagione, al rientro dal lungo stop, ci si aspettava che avrebbe lavorato per tornare al meglio, ma sfido chiunque a dire che lo avrebbe fatto in questo modo. Una stagione di altissimo livello in ogni fondamentale, e da vero leader nello spogliatoio. Guardarlo a fine allenamento fermarsi a fare ancora delle battute era davvero un grande esempio per i più giovani: insomma non potevamo proprio fare a meno di lui!”.

“Sono contento di rimanere a Cantù per l'ennesima stagione, la mia diciannovesima, sono diventato 'maggiorenne' – dice il Capitano canturino – Ho fortemente voluto la stagione appena conclusa: non era scontata, comunque dovevo lavorare bene e conquistare il posto. Mi sembra di stare meglio rispetto a qualche anno fa, e in questo campionato mi sono tolto parecchie soddisfazioni grazie all'aiuto dei miei compagni di squadra, soprattutto all'inizio, quando sapevo che non sarebbe stato semplice riprendere dopo un anno di stop. Ringrazio la società che crede in me da tantissimo tempo: credo che sia una stima reciproca quella che mi lega a Cantù, e per cui Cantù è legata a me. Con il Presidente non c'è mai stato nemmeno un momento in cui si è dubitato, e questo mi fa molto piacere”.

La scheda

Dario Monguzzi

Nato a: Monza (MB)

Il: 23/07/1984

Altezza: 204cm

Ruolo: centrale

Carriera:

1998-2003: Asystel Milano (Giovanili/B2)

2003-2004: Volley Merate (B2)

2004-2005: Volley Milano (B1)

2005-…: Pool Libertas Cantù (B1/A2)

Palmares

Campione Europeo Juniores – 2002