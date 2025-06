Capitan Spreafico guida l'Italia femminile: doppio successo contro la Cechia

Spreafico ha guidato decisamente bene le azzurre nei test amichevoli giocati contro la Cechia in vista dell’Eurobasket 2025.

Spreafico e compagne, avanti tutta

Continua senza soste la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di basket femminile verso il Women’s Eurobasket 2025. Le azzurre capitanate dalla cestista di Asso Laura Spreafico hanno vinto il doppio test amichevole giocato a Brno contro la Cechia il primo per 48-74 (Spreafico 8 punti) e anche il secondo, giocato mercoledì, per 67-68 (Spreafico 6 punti). Ora Sprea e compagne tornano in Italia a Bologna dove domani affronteranno a porte chiuse il Montenegro nell'ultimo testa prima del debutto agli Europei che avverrà il 18 giugno al Paladozza di Bologna contro la Serbia.

Il calendario completo delle gare degli Europei al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania