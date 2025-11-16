Capitan Spreafico trascina l’Italbasket femminile alla vittoria contro la Spagna che mancava da 27 anni

Con ancora negli occhi il bronzo europeo l’Italbasket femminile è tornata in campo nel torneo di La Linea in preparazione del pre-Mondiale in programma a marzo.
La vittoria
E le azzurre trascinate dalla capitana di Asso Laura Spreafico hanno centrato un successo storico, superando le padroni di casa della Spagna per 77-61. Un successo che mancava da ben 27 anni dal 14 maggio 1998, quando a Daruvar (Croazia) le azzurre si imposero 54-61.
Oggi le azzurre tornano in campo per il secondo impegno del torneo con la Francia (ore 19.30, Live su SkySport Basket, canale 205), l’ultima nostra avversaria al Women’s EuroBasket 2025. Domenica mattina il rientro in Italia.
Il tabellino di Spagna-Italia 61-77
Parziali: 10-24; 13-19; 17-18; 21-16
Spagna: Buenavida 4 (2/3, 0/2), Ortiz* 3 (1/2, 0/1), Ayuso 3 (1/2), Araújo 8 (1/2, 1/2), Quevedo (0/2 da tre), Conde* 4 (2/5, 0/1), Fam* 8 (4/5, 0/1), Gustafson* 7 (2/7, 1/2), Flórez, Ginzo 4 (2/4), Pueyo* 9 (3/3, 1/3), Martín 11 (3/4). All: Mendez
Italia: Keys* 6 (1/5, 1/2), Zanardi 3 (0/1, 0/1), Verona* 8 (4/6, 0/2), Cubaj* 11 (1/2, 1/4), Madera 2 (0/1, 0/1), Cancelli 2 (1/1), Santucci 2 (1/3, 0/1), Andrè 13 (5/7), Spreafico* 18 (3/4, 4/6), Panzera 8 (0/1, 2/4), Kacerik 2 (1/1), Trimboli* 2 (0/1, 0/1). All: Capobianco
Arbitri: Fernando Calatrava Cuevas, Joaquín García González, Sandra Sánchez González