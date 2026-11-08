Carattere Unipol, vittoria a Giulianova

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Terza vittoria di fila su altrettante gare dall’inizio della stagione: la Unipol Briantea84 Cantù ha vinto a Giulianova contro la Deco Amicacci Abruzzo 46 a 81. Nel pomeriggio del PalaCastrum sono i padroni di casa ad iniziare meglio e ritrovarsi dopo 5’ sul +7 (15-8). Un time-out chiamato da coach Gomez ha cambiato i successivi 5’ minuti di gioco tanto che il trio Carossino-Bedzeti-Berdunfirmerà un 2-17 portato poi al 13-42 nei 15’ totali prima dell’intervallo lungo. Break che di fatto ha indirizzato una partita che si è mantenuta sempre accesa fino al definitivo risultato finale con i canturini sempre in pieno controllo. Mvp Filippo Carossino autore di 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. In doppia cifra anche Bedzeti (18 punti, 8 rimbalzi e 5 assist), Berdun (12 punti di cui 2 triple e una mostruosamente bella nel finale di primo quarto) e Lasri (12).La settimana prossima si ferma la Serie A Fipic per dare spazio alla finale di Supercoppa Italiana, una riedizione della partita odierna: domenica 15 novembre a San Marino sarà ancora sfida tra abruzzesi e lombardi con il palio il primo trofeo della stagione.

La partita

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Ramos, Berdun, Carossino, Giarettie Bedzeti. Il duello iniziale è tutto azzurro con Boganelli e Carossino che in 2’ portano il tabellone sul 4-4. Mandjam preciso dalla lunetta fa due su due, Bedzeti la pareggia poco dopo. Partita in equilibrio in questa fase di avvio. Mandjam e Borges allungano sul +4 (10-6) quando sono passati4’ di gioco. Primo canestro per l’ex Berdun, ma Borges scalda la mano e infila la prima tripla di giornata, Boganelli poi alimenta: al giro di boa il punteggio è sul 15-8. Time-out per coach Gomez, subito efficace con Carossino che ritorna a referto. Grande recupero di palla di Bedzeti in difesa che poi si lancia a tu per tu con il canestro e non sbaglia: 15-12, gap ridotto a 3 punti in meno di 1’.Capitan Carossino sale in cattedra, parziale di 0-6 che obbliga coach Di Giusto al time-out. Giaretti assist per Bedzeti, sesto punto personale che vale il nuovo sorpasso: 15-16. Il numero 29 ricambia il favore per Carossino che segna e replica. Errore in attacco di Giulianova, Berdun a campo aperto non sbaglia: 15-22 e parziale di 0-14. 5’ per gli avversari senza segnare, ci pensa Tanghe a spezzare. Sulla sirena Berdun mostruoso: gancio che vale una tripla sulla sirena. 17-25 dopo 10’.La Unipol non si ferma con Carossino e poi Giaretti ai primi punti della giornata, in mezzo ci pensa Borges a ridurre il gap. Time-out per coach Di Giusto che manda in campo Oujedid e Rodrigues al posto di Mandjam e Boganelli. Proprio Rodrigues firma la sua entrata con un libero su due, Bedzeti vale il +11 (20-31) quando sono passati 2’ dall’inizio del secondo quarto. Primi punti anche per Topo. Time out per coach Gomez che approfitta dei primi cambi: fuori Ramos, Bedzeti e Giaretti, dentro Patzwald, De Maggi e Lasri. Carossino è già a quota 16, +11 (22-33) a 7’ dall’intervallo lungo. Oujedid prima, risponde Lasri poi. Rodrigues recupera e segna, De Maggi segna il suo nome a referto e si mantiene a +11 (26-37). Due su due per Carossino dai liberi, poi arriva il suo ventello in 17’ di gioco. De Maggi in svitamento fa il 26-41, 2’25’’ alla sirena. Carossino inarrestabile: perfetto dalla lunetta anche in questa occasione. Difesa canturina di spessore, fiducia al massimo in questa fase per i biancoblù. Oujedid spezza il bel momento, ma poi Lasri sottocanestro non perdona. Ultimi secondi di gioco: ennesima tripla di Berdun poco prima della sirena.28-50 dopo 20’ di gioco. Fuori Patzwald, Lasri e De Maggi, dentro Ramos, Bedzeti e Gabas. La Unipol alimenta con uno 0-4 firmato Bedzeti-Berdun, 28-54 in meno di un minuto dall’inizio del terzo quarto. È Tanghe a fare respirare i suoi con il 30-54. Carossino riprende da dove aveva lasciato: ventiquattresimo punto personale in 23’ di gioco. Gabas giocoliere in area, di carattere mette il suo nome a referto. Inizio importante, l’ennesimo, per Cantù. Mandjam per Amicacci, uno su due dai liberi per Bedzeti. Qualche errore al tiro per i biancoblù in questa fase, ne approfitta Boganelli a ridurre un gap importante fin qui. Subito dopo è Bedzeti a segnare il 34-61, Mandjam risponde. 02’32’’ alla sirena del terzo quarto. Fuori Berdun e Gabas, dentro De Maggi e Lasri. Bedzeti preciso dalla lunetta, 36-64 a 1’44’’ dal termine del tempo.

Il finale

Nel finale errori da entrambe le parti, Carossino a canestro (ilnumero 26) per il +30 (36-66) a 10’ dal termine della sfida. Ultimi 10’. Per 1’20’’ non si segna, è Boganelli a cambiare il tabellone in avvio di quarto quarto. Tanti errori anche in questa fase, le squadre hanno dato tanto e la stanchezza si fa sentire. Lasri riporta la Unipol a referto con due liberi indovinati, 38-68 a 7’19’’ dalla fine del terzo quarto. Assist di Bedzeti a tagliare tutto il campo, Carossino raccoglie e firma il suo ventottesimo punto personale. Bel canestro di Topo. Fuori De Maggi e Carossino, rientrano in campo Giaretti e Gabas. Lasri ne aggiunge altri 4 e arriva in doppia cifra (10). Nel finale punti per Amicacci con Boganelli e Tanghe, la Unipol chiude con Bedzeti, Lasri e una tripla di Giaretti. Finisce qui: 46-81.

(Foto by Alessandro Vezzoli)