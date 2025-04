Carica all'Albese Volley: "Vogliamo vincere per centrare la salvezza"

L’obiettivo per l’Albese Volley è centrare la salvezza e lo sanno bene anche il presidente Crimella e il coach Chiappafreddo.

Obiettivo salvezza

Il punto sofferto, ma prezioso, conquistato domenica scorsa a Casnate ha rianimato dopo un momento no l'Albese Volley che, archiviata la sconfitta al tie break contro Pisa ora punta diritto al prossimo impegno per chiudere finalmente il discorso salvezza. Il primo saperlo è proprio il presidente Graziano Crimella che carica così la sua Tecnoteam: "Sono sincero speravo di chiuderla prima per la salvezza. Domenica è stata una bella partita contro un ottima squadra come Pisa. Noi ci siamo comportati bene con il giusto atteggiamento ma speravamo in un risulato migliore per tagliare il tragurado con un turno d'anticipo. Ora diventa obbligatorio vincere domenica prossima in casa contro Torino he anche se è ultimo non avrà nulla da perdere. Noi dovremo stare calmi per arrivare al risultato auspicato e per chiudere una stagione travagliata con tanti infortuni. Ma ho visto una reazione importante e ora pensiamo a giocare con la stessa grinta domenica per vincere e salvarci".

Le parole del coach

Sulla stessa lunghezza d'onda anche coach Mauro Chiappafreddo: "Contro Pisa abbiamo conquistato un punto fondamentale e importante perché ho visto una squadra che non ha mai mollato e lottato sempre. Questa è la strada giusta con volontà, lucidità e cattiveria. Non ci siamo disunite ma anzi ci siamo ritrovate nei momenti difficili. Quindi ora testa a domenica”.

Programma 5° turno di ritorno Poule salvezza A2 donne

Domenica 13 aprile ore 17

Clai Imola Volley – Imd Concorezzo

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Trasporti Bressan Offanengo

Tenaglia Abruzzo Volley – Volleyball Casalmaggiore

Orocash Picco Lecco – Resinglass Olbia

Tecnoteam Albese Volley Como – Bam Mondovi’

Classifica Poule salvezza di A2 donne

Resinglass Olbia 41 (14 – 13); Trasporti Bressan Offanengo 41 (13 – 14); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 36 (13 – 14); Clai Imola Volley 36 (12 – 15); Orocash Picco Lecco 36 (12 – 15); Tecnoteam Albese Volley Como 35 (11 – 16); Volleyball Casalmaggiore 34 (11 – 16); Bam Mondovi’ 19 (6 – 21); Imd Concorezzo 16 (4 – 23); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 21).