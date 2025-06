Carlo convocato in Nazionale under12: giocherà gli Europei in Repubblica Ceca

Baseball, Carlo Inzaghi, di Lurago d'Erba, convocato dalla Nazionale italiana under12: giocherà gli Europei in programma in Repubblica Ceca dal 2 luglio.

Traguardo prestigioso

Un traguardo straordinario, una soddisfazione che resterà per tutta la vita. Perché disputare un campionato Europeo con la maglia della Nazionale italiana non è assolutamente cosa da tutti i giorni. E il luraghese Carlo Inzaghi sarà uno dei diciotto atleti della nazionale di baseball under 12 chiamati a rappresentare l’Italia agli Europei che inizieranno il prossimo 2 luglio in Repubblica Ceca. Carlo, che ha appena terminato la prima media a Erba, gioca a baseball da sei stagioni, tutte nelle fila dei Cabs Seveso, principalmente come lanciatore, ma anche come esterno.

"Una passione nata quando vivevamo negli Stati Uniti - racconta mamma Elena - Carlo aveva quasi 7 anni e tutti a scuola parlavano di baseball e dei Los Angeles Dodgers. Da lì appassionarsi è diventato facile. Quando poi siamo tornati in Italia, ha voluto cercare una squadra. Abbiamo chiamato i Cabs Seveso e non li abbiamo più lasciati".

Tanti tornei disputati

E’ stata proprio la società sevesina a segnalare Carlo e il compagno di squadra Matteo Turazza alla Federazione, che ha contattato mesi fa diversi club chiedendo loro chi potessero essere i giocatori più validi a partecipare a trofei internazionali. Così Carlo e Matteo, residente a Seveso, hanno prima preso parte ad un raduno a Verona, poi ad alcuni tornei in Spagna e in Germania, superando ogni volta le selezioni e facendosi trovare sempre pronti.

"In Spagna siamo arrivati secondi, perdendo la finale contro il Venezuela - racconta Carlo - Ho avuto l’emozione di lanciare durante la finale. Peccato per la sconfitta». Carlo è stato poi protagonista anche in Germania: «Lì siamo arrivati quarti, contro avversarie molto forti. Abbiamo perso la semifinale contro la Germania e sono stato chiamato a lanciare anche lì".

Le prove di Carlo sono state ottime, così come quanto ha mostrato nell’ultimo raduno a Bologna. E il 18 giugno ecco arrivare ai Cabs la notizia ufficiale: Carlo e Matteo sono tra i 18 convocati della nazionale under 12 per gli Europei in Repubblica Ceca.

"Emozione unica"

"Un’emozione unica, ero felicissimo quando l’ho saputo. Mi sono impegnato tanto quest’anno. Il mio allenatore Eddy Suarez mi aveva detto ad inizio anno che avrei potuto raggiungere la Nazionale e lo devo ringraziare. Ho lavorato tanto per questo» racconta il giovane luraghese. Grande l’emozione per tutta la famiglia, ormai immersa totalmente nel baseball: «Carlo ci ha davvero contagiati. Siamo molto orgogliosi di lui".

Il sogno di Carlo è quello di vestire la maglia dei Dodgers, ma ora dovrà concentrarsi sull’Europeo. Venerdì 26 giugno la partenza per il Friuli per il raduno, poi ci sarà quella per la Repubblica Ceca. Il 2 luglio il primo match contro la Francia., poi gli impegni successivi contro Belgio e Germania, con la speranza di disputare semifinale e finale il 5 e 6 luglio.