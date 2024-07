C'è anche Albese tra le 20 società ammesse alla serie A2 2024/25 da Lega Volley

Si è messa in moto la macchina organizzativa della stagione 2024/25 della pallavolo femminile italiana che vedrà ai nastri di partenza ancora una volta l'Albese Volley nel campionato di serie A2 femminile.

Serie A2: calendari diramati nei prossimi giorni

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha preso atto, come stabilito dalle Norme di Ammissione al Campionato emanate dal Consiglio Federale FIPAV, dell’esame compiuto sulle domande di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 presentate dalle Società per la stagione 2024-25 dalla Commissione Ammissione ai Campionati. Inoltre il CdA ha provveduto a trasmettere allo stesso Consiglio Federale della FIPAV, a cui spetta la pronuncia definitiva, gli elenchi dei Club ammessi dalla Commissione. I calendari dei due gironi della A2 saranno diramati in questi giorni quando la Tecnoteam conoscerà le sue avversarie della regular season.

Tutte le 20 società di A2 femminile

• Akademia Sant’Anna Messina (ME)

• Altino Volley (CH)

• Club Sportivo Alba Como (CO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Helvia Recina Volley Macerata (MC)

• Mondovì Volley (CN)

• Pallavolo Castelfranco (PI) richiedente titolo da Pallavolo Castelfranco (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)

• Pallavolo Concorezzo (MB) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)

• Pallavolo Lecco A. Picco (LC)

• Pallavolo Vallecamonica Sebino Costa Volpino (BG) richiedente titolo da Cuneo Granda Volley

• Polisportiva A. Consolini S.G. in Marignano (RN)

• Polisportiva Csi Clai Imola (BO)

• Trentino Volley (TN)

• U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR)

• Volleyball Casalmaggiore (CR) richiedente titolo da Fo.Co.L. Volley Legnano (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)

• Volley Fratte S. Giustina in Colle (PD) richiedente titolo da Unione Volley Montecchio Maggiore (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)

• Volley Hermaea Olbia (SS)

• Volley Melendugno (LE) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)

• Volley Millenium Brescia (BS)

• Volley Offanengo (CR)