Cermenate abbatte la Rondinella Sesto e vola da sola in vetta

Sabato da leoni per la Virtus Cermenate che non solo ha abbattuto a domicilio la Rondinella Sesto ma ha approfittato del passo falso della Varese Academy per volare da sola in vetta al girone.
La sfida
Ieri sera prova di forza del team gialloblù guidato da coach Edoardo Pogliaghi che ha condotto per tutti i 40′ sciorinando una buona prestazione corale. Top scorer Davide Tresso con 22 punti. La Virtus tornerà in campo mercoledì 3 dicembre quando in casa ospiterà il big match d’alta quota contro la Varese Academy.
Il tabellino di Virtus Cermenate-Rondinella Sesto 92 – 68
Parziali 25-17, 48-39, 76-54
Virtus Cermenate : Tresso Davide 22, Lucchini Andrea 12, Ceppi Stefano 10, Molteni Mattia 9, Verga Phuwin Simone 9, Cairoli Luca 8, Torriani Luca 8, Campi Nicolò 5, Carioni Matteo 4, Bargna Giacomo 3, Lapetina Riccardo 2, Lapetina Federico. All. Pogliaghi.
Rondinella Sesto S. Giovanni : Flocco Andrea 17, Bassani Matteo 15, Carrara Mattia 9, Carmagnola Andrea 8, Iannicello Pollastrini Simone 8, Ravanini Alessandro 4, Bitetto Paolo 2, Pozzetto Fabio 2, Recalcati Lorenzo 2, Burini Pietro 1, All. Iovino.
Il cartellone dell’11° turno d’andata Girone Nord Est C
Sabato 22 novembre Robur-Opera 81-73, Milanotre-Sanmaurense 70-56, Varese Academy-Settimo 68-85, Lissone-Venegono 66-55, Pall. Milano-Casoratese 77-51, ore 21 Virtus Cermenate-Rondinella Sesto 92-68; domenica Aironi Robbio-Cerro, Seregno-Legnano.
La classifica del girone Nord Est C
Virtus Cermenate 18, Varese Academy, Lissone 16; Legnano, Sanmaurense, Cerro, Milanotre, Pall. Milano, Settimo 12; Rondinella, Robur Varese 10; Opera, Robbio 8; Seregno 6; Venegono, Casoratese 4.