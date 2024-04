Cermenate batte Erba e va in finale di Coppa Lariana

Bastano i primi due set a Cermenate per conquistare l’accesso alla finale di Coppa Lariana. Battuta Erba 3-0 nella semifinale di ritorno.

In finale di Coppa Lariana

Avvio di primo set punto a punto fino all’8-8. Le virtussine allungano (12-8, 17-11, 20-14), ma Erba si rifà sotto (20-19). Cermenate non si scompone e fa suo il finale di parziale chiudendo 25-19.

Nel secondo set, dopo un avvio equilibrato (3-3), è nuovamente la formazione di coach Caccamo a conquistare un buon break (6-3, 10-6). Le ospiti provano a riaprire il parziale (10-9), ma sono le virtussine ad allungare nuovamente: 14-11, 21-16 vincendo 25-21 la frazione di gioco che vale il matematico acceso alle finali della competizione.

Nel terzo set Cermenate entra in campo scarica. Ne approfitta Erba che, dopo un inizio punto a punto (4-4), allunga (4-6, 6-9, 7-13) fino al 10-20. Ma Cermenate riprende in mano il gioco ed accorcia subito (18-20), impattando 22-22. Si gioca punto a punto fino ai vantaggi dove sono le virtussine a calare il break decisivo che vale il parziale (29-27) e l’incontro 3-0.

Il commento

“Innanzitutto devo fare i complimenti alle ragazze per la conquista della finale di Coppa - ha detto coach Caccamo - Questa sera abbiamo espresso un gioco spumeggiante, soprattutto nel recupero del terzo set. Ora testa al campionato che ci vede contrapposti nella corsa finale contro Rastà, avversaria anche di Coppa”.

Appuntamento per la finale in programma per venerdì 31 maggio 2024 a Cermenate contro Rastà.

Foto 1 di 5 #FipavComo #VolleyAddictedVIRTUS CERMENATE 3 - VOLLEY CDG ERBA 0Coppa Lariana - Ritorno SemifinaleCermenate (CO) - 10 aprile 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 5 #FipavComo #VolleyAddictedVIRTUS CERMENATE 3 - VOLLEY CDG ERBA 0Coppa Lariana - Ritorno SemifinaleCermenate (CO) - 10 aprile 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 5 #FipavComo #VolleyAddictedVIRTUS CERMENATE 3 - VOLLEY CDG ERBA 0Coppa Lariana - Ritorno SemifinaleCermenate (CO) - 10 aprile 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 4 di 5 #FipavComo #VolleyAddictedVIRTUS CERMENATE 3 - VOLLEY CDG ERBA 0Coppa Lariana - Ritorno SemifinaleCermenate (CO) - 10 aprile 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 5 di 5 "Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com"

Il tabellino

Ritorno Semifinale - Coppa Lariana 2023/2024 - FIPAV Como

VIRTUS CERMENATE 3

VOLLEY CDG ERBA 0

(25-19, 25-21, 29-27)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu, Arnaboldi, Tosetti, Fabian, Pillinini, Castelli, Rumi, Ravasio, Bersani, Miller, Molteni (L1), Corti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.