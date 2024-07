Cermenate, colpi di mercato: Giardini, Molin, Lucchini e Clerici 

Quattro colpi di mercato per la nuova Virtus Cermenate che parteciperà al campionato di Basket serie C maschile 2024/25 come unica rappresentante lariana dopo la rinuncia del Gorla Cantù e la retrocessione del Rovello Porro.

Conferme...

Il neo coach Edoardo Pogliaghi e il direttore sportivo Roberto Anzivino stanno lavorando per allestire e completare la squadra gialloblù. Tante le conferme tra cui spiccano quelle di capitan Jacopo Lepri, Simone Verga, Jovan Lakivecic oltre a quelle di Luca Carioni, Matteo Cairoli e Pierfrancesco Botta ai quali si era aggiunto anche il gradito ritorno del lungo classe 2003 Pietro Strambini dopo una stagione giocata in Divisione Regionale1. In settimana inoltre il ds "Bob" Anzivino ha ufficializzato un poker di nuovi arrivi.

...e colpi di mercato

Quattro colpi di mercato che rafforzano e non poco la Virtus Cermenate come ammette con soddisfazione lo stesso dirigente gialloblù: "Il nuovo play titolare sarà Samuele Giardini del 2000 cresciuto nel vivaio Olimpia Milano per poi passare a Omegna, Lissone, Opera e nell'ultima stagione a Novate. Da Novate arriva anche il centro 2002 Leonardo Molin mentre dalla B arriva l’ala piccola Andrea Lucchini ex storico capitano del Social Osa che sarà l'ala piccola titolare nel nostro quintetto. Inoltre siamo lieti di annunciare anche l'innesto dell'esperto Matteo Clerici classe 1992 che sarà il nostro 4 titolare in arrivo da Gallarate dove ha giocato in B".