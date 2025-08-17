Cermenate conosce il suo cammino 2025/26, esordio il 27 settembre contro Milano3
Pubblicato il calendario del girone Nord Est C con la Virus
La Virtus Cermenate unica rappresentante comasca in serie C conosce il suo cammino nella regular season 2025/26 inserita nel girone Nord Est C.
Le date
La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi debutterà fuori casa il 27 settembre sul campo del Milanotre Basiglio e chiuderà l'andata il 20 dicembre ospite della Pallacanestro Milano. Il girone di ritorno si giocherà dal 2 gennaio al 28 marzo 2026. Po spazio alla seconda fase.
Il calendario 2025/26 della Virtus Cermenate
1° turno Milanotre-Cermenate andata 27/9, ritorno 3/01
2° turno Cermenate-Sanmaurense andata 4/10, ritorno 10/01
3° turno Seregno-Cermenate andata 12/10, ritorno 17/01
4° turno Cermenate-Casoratese andata 18/10, ritorno 24/01
5° turno Cermenate-Lissone andata 22/10, ritorno 28/01
6° turno Venegono-Cermenate andata 25/10, ritorno 31/01
7° turno Robur Varese-Cermenate andata 1/11, ritorno 7/02
8° turno Cermenate-Robbio andata 8/11, ritorno 15/02
9° turno Cerro-Cermenate andata 15/11, ritorno 21/02
10° turno Legnano-Cermenate andata 20/11, ritorno 25/02
11° turno Cermenate-Rondinella Sesto andata 22/11, ritorno 1/03
12° turno Cermenate-Varese Academy andata 29/11, ritorno 7/03
13° turno Opera-Cermenate andata 6/12, ritorno 14/03
14° turno Cermenate-Settimo andata 12/12, ritorno 22/03
15° turno Pallacanestro Milano-Cermenate andata 20/12, ritorno 28/03
Il Girone C di serie C 2025/26
000106 A.DIL. PALL. MILANO 1958
000109 ROBUR ET FIDES SSD ARL VARESE
000467 A.S.D. BASKET VENEGONO
000809 OPERA BASKET CLUB A.S.D.
001094 A. DIL. PALL. LISSONE
002406 A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE
002996 POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 SESTO SAN GIOVANNI
006279 U.S.D. BASKET SANMAURENSE PAVIA
012575 BASKET SEREGNO A.S.D
017132 A.S.D. MILANOTRE BASKET BASIGLIO
025663 G.S. CASORATESE A.S.D.
028107 BASKET LEGNANO 91
046273 SETTIMO BASKET A.S.D.
046286 ASD AIRONI PALL. ROBBIO
052115 A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE
054681 VARESE ACADEMY