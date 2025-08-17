Pallacanestro minors

Cermenate conosce il suo cammino 2025/26, esordio il 27 settembre contro Milano3

Pubblicato il calendario del girone Nord Est C con la Virus

Cermenate conosce il suo cammino 2025/26, esordio il 27 settembre contro Milano3
Cermenate
Pubblicato:

La Virtus Cermenate unica rappresentante comasca in serie C conosce il suo cammino nella regular season 2025/26 inserita nel girone Nord Est C.

Le date

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi debutterà fuori casa il 27 settembre sul campo del Milanotre Basiglio e chiuderà l'andata  il 20 dicembre ospite della Pallacanestro Milano. Il girone di ritorno si giocherà dal 2 gennaio al 28 marzo 2026. Po spazio alla seconda fase.

Il calendario 2025/26 della Virtus Cermenate

1° turno Milanotre-Cermenate andata 27/9, ritorno 3/01

2° turno Cermenate-Sanmaurense andata 4/10, ritorno 10/01

3° turno Seregno-Cermenate andata 12/10, ritorno 17/01

4° turno Cermenate-Casoratese andata 18/10, ritorno 24/01

5° turno Cermenate-Lissone andata 22/10, ritorno 28/01

6° turno Venegono-Cermenate andata 25/10, ritorno 31/01

7° turno Robur Varese-Cermenate andata 1/11, ritorno 7/02

8° turno Cermenate-Robbio andata 8/11, ritorno 15/02

9° turno Cerro-Cermenate andata 15/11, ritorno 21/02

10° turno Legnano-Cermenate andata 20/11, ritorno 25/02

11° turno Cermenate-Rondinella Sesto andata 22/11, ritorno 1/03

12° turno Cermenate-Varese Academy andata 29/11, ritorno 7/03

13° turno Opera-Cermenate andata 6/12, ritorno 14/03

14° turno Cermenate-Settimo andata 12/12, ritorno 22/03

15° turno Pallacanestro Milano-Cermenate andata 20/12, ritorno 28/03

Edoardo Pogliaghi coach Cermenate
Edoardo Pogliaghi coach Cermenate

Il Girone C di serie C 2025/26

000106 A.DIL. PALL. MILANO 1958
000109 ROBUR ET FIDES SSD ARL VARESE
000467 A.S.D. BASKET VENEGONO
000809 OPERA BASKET CLUB A.S.D.
001094 A. DIL. PALL. LISSONE
002406 A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE
002996 POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 SESTO SAN GIOVANNI
006279 U.S.D. BASKET SANMAURENSE PAVIA
012575 BASKET SEREGNO A.S.D
017132 A.S.D. MILANOTRE BASKET BASIGLIO
025663 G.S. CASORATESE A.S.D.
028107 BASKET LEGNANO 91
046273 SETTIMO BASKET A.S.D.
046286 ASD AIRONI PALL. ROBBIO
052115 A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE
054681 VARESE ACADEMY

Virtus Cermenate nuovi acquisti
Virtus Cermenate nuovi acquisti 2025/26
Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151