Cermenate debutta alla grande sbancando Milanotre  per 51-67

Partenza lanciata per la Virtus Cermenate nel campionato di serie C 2025/26. Ieri la squadra gialloblù diretta da Edoardo Pogliaghi è andata a vincere con autorità sul campo del Milanotre per 51-67. Decisivo l’ottimo inizio grazie al quale ha chiuso il primo quarto già avanti per 9-24. Sugli scudi Mattia Molteni top scorer con 28 punti. Cermenate tornerà in campo sabato prossimo quando in casa ospiterà la quotata Sanmaurense Pavia.
Il tabellino di Milanotre – Virtus Cermenate 51 – 67
Parziali 9-24, 21-40, 38-54
Milanotre Basiglio : Cinquepalmi Nicholas 15, Bonora Fabio 7, Greco Giacomo 7, De bettin Federico 6, Merlati Andrea 5, Colombo Marco 4, Tandoi Alessandro 3, Altieri Jacopo 2, Pedrocchi Andrea 2, El Rawi Marco, Quaglini Giacomo ne, All. Pugliese.
Virtus Cermenate: Molteni Mattia 28, Molin Leonardo 10, Tresso Davide 8, Lucchini Andrea 6, Carioni Matteo 5, Cairoli Luca 3, Ceppi Stefano 3, Torriani Luca 2, Verga Phuwin Simone 2, Bargna Giacomo ne, Campi Nicolò ne, Lapertina Federico ne, All. Pogliaghi.
Il programma del 1° turno d’andata del girone Nord Est C
Sabato 27 Lissone-Robur Varese 71-79, Opera-Settimo 77-90, Sanmaurense-Wiz Legnano 76-73, Milanotre-Cermenate 51-67, Pall. Milano-Cerro 56-74, Casoratese-Robbio 82-66; domenica 28 Rondinella-Venegono, Seregno-Varese Academy.
Programma del 2° turno d’andata del girone Nord Est C
Sabato 4 ottobre ore 21 Virtus Cermenate-Sanmaurense, Campus Varese-Rondinella Sesto, Venegono-Opera, Robur Varese-Milanotre, Cerro-Lissone, Settimo-Pallacanestro Milano, Legnano-Casoratese; domenica 5 Aironi Robbio-Seregno.