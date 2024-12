Cermenate doma anche Fino e resta in vetta, stasera fari accesi sul derby Albese-Figino

Gli anticipi del 7° turno hanno già regalato risultati importanti per le squadre lariane nel campionato di Divisione Regionale 4. Nel girone G ieri sera la Virtus Cermenate ha confermato primato e imbattibilità vincendo a domicilio il big match contro il Circolo Fino per 68-49. Dietro non molla il Socco a segno in casa contro l'Antoniana Como. Il cartellone si completerà con tre posticipi domenicali. Nel girone F invece dopo il successo del Cabiate a Inverigo, stasera fari puntati su un altro derby interessante Virtus Albese-Figino.

Il cartellone del 7° turno del girone F

Martedì Inverigo-Cabiate 53-54, giovedì 5 Valmadrera-Osnago 46-52, Rovagnate-Sondrio 70-60; venerdì 6 ore 21 Albese-Figino, Monticellese-Lierna.

La classifica aggiornata del girone F, DR4

Lierna, Osnago 10; Monticellese, Rovagnate 8; Valmadrera, Cabiate, Inverigo, Sondrio 6; Virtus Albese 2; Figino, Pol. Rovinata 0.

Il cartellone del 7° turno del girone G

Mercoledì 4 ore 21.30 Socco-Antoniana 69-60, giovedì 5 ore 21.15 Cermenate-Circolo Fino 68-49; domenica 8 ore 20 Cadorago-Menaggio, Senna-Alebbio Bianco ore 18.45 Alebbio Como-Guanzate.

La classifica aggiornata del girone G, DR4

Virtus Cermenate 12; Socco Fino 10; Circolo Ricreativo Fino, OSG Guanzate, Turate 8; Alebbio Como, Antoniana Como, Menaggio 4; Alebbio Bianco 2; Senna, Cadorago 0.