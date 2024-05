Cermenate doma Cabiate ed è campione provinciale di beach volley U15 femminile

Un appuntamento speciale per la pallavolo lariana si è svoto all'Arena L'Hello Beach di Ponte Lambro dove è andato in scena il campionato provinciale di beach volley valido per la categoria under 15 femminile riservato a ragazze nate negli anni 2010, 2011, 2012.

Le sfide di beach volley

Ai nastri di partenza sulla sabbia brianzola si sono presentate 13 squadre, 13 coppie in rappresentanza di 7 società lariane. La formula ha previsto una prima fase a 4 gironi (con partite di un solo set ai 21 punti) che ha determinato il tabellone ad eliminazione diretta (con partite ai due set su tre al meglio dei 15 punti). Un bel torneo che ha visto il successo del duo della Virtus Cermenate che in finalissima ha battuto la squadra della Pallavolo Cabiate. Sul terzo gradino del podio è salita la coppia della Polisportiva Intercomunale.