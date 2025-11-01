Cermenate doma Turate e si conferma al vertice, colpaccio del Guanzate a Erba

Due vittorie pesanti hanno caratterizzato gli anticipi nel 5° turno del girone E del campionato di Divisione Regionale3.

Le gare

La Virtus Cermenate ha confermato il pronostico e in casa ha stoppato anche il Turate riagganciando in vetta del girone l’Alebbio Como a quota 10. Il colpaccio serale lo ha messo a segno il Guanzate di coach Claudio Matteazzi che è andato a sbancare il campo del CDG Erba. Stasera fari puntati su tre derby davvero interessanti a Villa Guardia, Tavernerio e Mariano Comense che chiudono il 5° turno.

Il programma del 5° turno d’andata del girone E

Mercoledì 29 ottobre Alebbio-Cucciago 83-70, Lomazzo-Senna 58-42, giovedì 30 ore 21.15 Virtus Cermenate-Basket 2000 Turate73-59, CDG Erba-Guanzate 55-58; venerdì 31 ore 21.15 Villa Guardia-Pallacanestro Albavilla, Tavernerio-Playground Team, ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-SB’83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone E

Alebbio Como, Virtus Cermenate 10; Tavernerio, Senna 8; Playground Team 6; Villa Guardia, Cucciago Bulls, CDG Erba, Guanzate,, ABC Lomazzo 4; SB’83 Cermenate, 2; Sant’Ambrogio Mariano, Turate, Albavilla 0.