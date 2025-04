Cermenate eliminata al primo turno del Regionale

Niente da fare per la squadra di coach Sartorello: a prevalere sono le lecchesi, che accedono allo step successivo della fase Regionale.

Grande vittoria di Lecco al Regionale

Picco Lecco passa per 3-0 nella sfida del primo turno Regionale contro la Gusto Tondo Cermenate.

Avvio di primo set buono per le lecchesi che partono avanti (1-3, 2-6). Le virtussine faticano ad entrare in gioco (5-12, 10-19), lasciando a Picco Lecco il parziale 15-25. Nel secondo set punto a punto fino al 3. Le ospiti conquistano un buon break (3-6, 7-10), che la formazione di coach Sartorello non riesce a ricucire (11-15, 13-16) e le ospiti ne approfittano allungando (13-20, 15-23) andando a chiudere il parziale 18-25. Tutto della Picco Lecco il terzo set: 1-5, 5-10, 8-13, 9-21 fino al definitivo 11-25 che vale il match e il passaggio del turno.

Info match

Fase Regionale - Under 18 Femminile 2024-2025 - FIPAV Lombardia

GUSTO TONDO CERMENATE 0 - ACCIAITUBI PICCO LECCO 3 (15-25, 18-25, 11-25)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Tonnarelli, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.