Altra sconfitta per il Cermenate. La squadra femminile di serie C volley perde 2 set a 3 contro Orago Uyba

Avvincente sfida ma Virtus Cermenate esce sconfitta

Nel match di chiusura della settima giornata di campionato Cermenate esce sconfitta al tiebreak per mano di Orago/UYBA. Nel primo set parte avanti Cermenate (2-5, 4-9). Orago non riesce a ricucire (5-12, 8-12) e per le comasche è agile chiudere il parziale 11-25. Nel secondo set le varesotte partono avanti (4-1, 7-3, 9-13). Cermenate prova a rimettere il parziale in equilibrio spingendosi fino al 15-14, ma Orago allunga nuovamente (18-15, 22-22). La formazione di coach Pietroni non ci sta ed impatta sul 22-22. Il finale però è di Orago che chiude il parziale 25-22. Nel terzo set, dopo un avvio punto a punto (4-4), Cermenate prova a scappare (5-10). Orago, azione dopo azione, impatta sul 12-12, e si porta avanti (16-12, 18-13). Le comasche di rifanno sotto (20-19), ma il break decisivo è della formazione di casa che vince il parziale 25-20. Nel quarto set sono le virtussine a partire avanti (1-5, 3-8). Orago impatta sul 9-9, ma è nuovamente Cermenate a trovare un buon break (11-14, 14-18). Le locali ci riprovano (17-18), Cermenate risponde (17-20), ma Orago non demorde (20-21). Il finale però sorride alla formazione comasca che trova il break decisivo chiudendo 21-25 il parziale. Avvio di tiebreak punto a punto (4-4). Si gira sul 7-8, poi Cermenate allunga (7-10). Ma Orago rientra sull’11-11, andando a vincere il parziale 15-13 e l’incontro 3-2. Coach Pietroni commenta così: "Non dobbiamo nasconderci, abbiamo perso due punti importanti. Ci siamo fatti intimidire dalla loro presenza a muro e attitudine in difesa smettendo di essere aggressivi in attacco e poco consistenti in difesa”. Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà ACSA Oggiona Tradate sabato 4 dicembre 2021 alle ore 20.30.

INFO MATCH

7^ Giornata Serie C Femminile - FIPAV Lombardia