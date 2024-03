Cermenate espugna Erba in Coppa Lariana

Vittoria 3-1 lontana dalle mura amiche per Cermenate nella sfida di andata di semifinale di Coppa Lariana contro Erba

Parte avanti la formazione ospite nel primo set (2-5, 4-10, 4-16). Erba non riesce a ricucire 8-18, 16-22) e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 18-25.

Nuovamente avanti la formazione di coach Caccamo in avvio di secondo set (3-6, 5-11). Le padrone di casa non reagiscono (8-14, 11-19). Le virtussine ne approfittano andando a vincere il parziale 17-25.

Blackout Cermenate nel terzo set con Erba che mantiene sempre la testa (8-0, 14-3, 18-6, 20-8, 22-10) vincendo il parziale 25-11.

Ma le virtussine si riscattano prontamente nel quarto set. Dopo un avvio equilibrato (2-2, 5-5), sono infatti le ospiti a prendere in mano il gioco (5-9, 6-12, 10-18, 13-21) andando a vincere 14-25 il parziale e l’incontro 3-1.

Il ritorno di semifinale è in programma mercoledì 10 aprile 2024 alle 21 a Cermenate (CO).

Il tabellino

VOLLEY CDG ERBA 1

VIRTUS CERMENATE 3

(18-25, 17-25, 25-11, 14-25)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu 1, Arnaboldi 2, Tosetti 2, Fabian 3, Pillinini 12, Castelli 19, Rumi ne, Ravasio 13, Bersani 1, Miller 9, Molteni (L1) 1, Corti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo.