Cermenate fa quattro su quattro in campionato

La Bianchi Group Cermenate non si ferma e cala il poker nella sfida della quarta di campionato contro Sampietrina Seveso.

Parte avanti la formazione di casa nel primo set (3-0). Cermenate risponde subito (3-4, 4-8). Sampietrina rientra sul 13-12, ma è nuovamente la formazione di Coach Rutigliano ad allungare (12-16, 14-19, 19-22), chiudendo 21-25 il parziale.

Nel secondo set si gioca punto a punto fino all’8-8, quando è la Bianchi Group a conquistare un buon break (9-12, 10-15). Sampietrina non ci sta ed, azione dopo azione, rimonta ed impatta sul 20-20. Punto a punto fino alla fine quando sono le virtussine a trovare il break decisivo (22-25).

Il terzo set è a senso unico con le ospiti che mantengono sempre la testa: 1-5, 2-8, 5-15, 8-19, 11-22, fino al definitivo 14-25 che vale parziale ed incontro.

"Piccola prova di forza. Piccola, ma c’è stata - ha detto coach Rutigliano - Soprattutto nel terzo set dove, tolte le disattenzioni in copertura, abbiamo controllato parziale e partita. Non era semplice, le voci degli infortuni di Sampietrina in settimana rischiavano di portare disattenzioni ed aspettative sbagliate. Infatti è stata partita vera. Brave tutte, ora si torna a lavorare ancora più forte”.