Cermenate: i risultati delle giovanili nel week-end

Le giovanili della Virtus Cermenate sono state protagoniste per ben cinque volte nell'ultimo week-end.

Piegata due volte l'Under 13 delle giovanili

Doppia sfida nel week-end per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate che sabato ha ospitato Pallavolo Turate. Buon avvio di primo set delle virtussine (3-1, 9-4, 14-9). Turate rimonta impattando sul 17-17 e portandosi in testa (17-20). Cermenate risponde (20-20) andando a chiudere il parziale 25-22. Nel secondo set dopo un inizio in testa delle virtussine (4-1), è Turate a portarsi in testa (7-11, 8-15). Cermenate non riesce a rientrare (12-21) lasciando alle ospiti il parziale 16-25. Nel terzo set le due formazioni giocano punto a punto fino all’8-8. Cermenate va avanti (13-9), ma Turate risponde subito (14-14). Equilibrio fino al 19, quando sono le ospiti ad allungare (19-21, 20-24), vincendo il set 21-25. Il quarto set è tutto di Turate: 5-5, 6-9, 8-12, 10-16, 12-18, fino al definitivo 12-25 che vale parziale ed incontro.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 1 - PALLAVOLO TURATE 3 (25-22, 16-25, 21-25, 12-25)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Mastronicola, Fonti, Bolzonaro, Cimatti. Allenatore: Ruiu Camilla.

Nella gara di domenica, invece, le virtussine dell’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate ha fatto visita a Como Volley. Buon avvio di primo set delle padrone di casa (5-3, 8-5, 15-8). Cermenate non demorde ed azione dopo azione rientra (18-12, 21-17) impattando sul 23-23. Il finale però sorride a Como che chiude ai vantaggi 26-24. Il secondo set è tutto di Cermenate che parte forte (0-4, 2-11), amministra il vantaggio (6-16, 8-19, 9-22) e chiude 12-25 il parziale. Nel terzo set subito avanti Como (5-2, 12-4). Le virtussine accorciano (13-10), ma non trovano l’aggancio, lasciando la testa alle avversarie (18-14, 22-16) che chiudono 25-23 il parziale. Il quarto set è la copia del precedente con Como avanti (4-2). Cermenate risponde (7-7, 11-11), ma lascia allungare le padrone di casa (15-12, 20-16, 21-18) che vanno a vincere il parziale 25-22 e l’incontro 3-1.

COMO VOLLEY 3 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 1 (26-24, 12-25, 25-23, 25-22)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Cimatti. Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Sconfitta anche l'Under 12, giovanili

Sfida casalinga per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Como Volley. Partono avanti le virtussine nel primo set (6-3, 12-7). Como impatta sul 15-15, poi si gioca in equilibrio fino al 23 pari, quando sono le ospiti a trovare il break decisivo che chiude il parziale 23-25. Avvio di secondo set con le due formazioni che si alternano in testa: 3-1, 4-6, 6-9, 13-10 fino al 14-14. Punto a punto fino al 22 quando è Cermenate a prendere la testa andando a vincere il parziale 25-22. Nel terzo set partono forte le virtussine (7-3, 12-5, 16-7). Como non riesce a rientrare (18-11, 21-12) lasciando alle padrone di casa il parziale 25-16. Nuovamente avanti Cermenate nel quarto set (5-1). Como risponde subito e ribalta il parziale (5-7, 6-11, 8-14). La formazione di casa fatica a rimettersi in scia (10-16, 14-19) e per Como è semplice chiudere il parziale 20-25. Il tiebreak è tutto delle ospiti: 1-4, 2-7, 4-10, 6-13 fino al definitivo 8-15 che vale set ed incontro.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 2 - COMO VOLLEY 3 (23-25, 25-22, 25-16, 20-25, 8-15)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Nebbia, Seveso, Simeone, Mascheroni, Rogantini, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Caccamo, Simeone. Allenatore: Ruiu Camilla.

Vittoria per l'Under 16

Tra le sfide giovanili, riprende il campionato anche della Gusto Tondo Cermenate Under 16 Femminile, in casa, contro Italtex Cabiate. Avvio equilibrato di primo set fino al 5-5, quando sono le padrone di casa a portarsi avanti (10-6). Cabiate si rifà sotto (10-9), ma Cermenate allunga nuovamente (16-11). Nuovo tentativo delle ospiti (16-15), ma sono le virtussine ad ingranare la quinta conquistando un ottimo break (23-15) e vincendo il parziale 25-17. Equilibrio in avvio di secondo set fino al 6-6. Cermenate si porta in testa (11-6, 16-10) spingendosi fino al 21-14. Cabiate prova ad accorciale (22-19), ma nel finale è Cermenate a chiudere 25-21 il parziale. Nel terzo set parte avanti Cabiate (0-3, 2-5). Le virtussine non ci stanno e prima impattano sul 5-5, poi allungano (7-5, 12-7, 15-8). Le ospiti non reagiscono (18-11, 23-12) lasciando a Cermenate il parziale 25-14 e l’incontro.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - ITALTEX CABIATE 0 (25-17, 25-21, 25-14)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Brumana, Passero, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Bernasconi, Sabanovic, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Favilla Sarah.

Successo anche per l'Under 18, giovanili

Sfida casalinga anche per la Gusto Tondo Cermenate Under 18 Femminile contro Pallavolo Olgiate. Buon avvio di primo set delle virtussine (8-4). Le ospiti provano a rifarsi sotto (11-10). Cermenate riallunga (14-11), ma Olgiate ribalta il punteggio (14-15). Cermenate non ci sta ed ingrana la quinta trovano un ottimo filotto di punti che chiude il parziale 25-16. Il secondo set è tutto delle virtussine: 4-3, 9-5, 12-6, 14-7, 20-8 fino al definitivo 25-9. Avvio equilibrato di terzo set fino al 4-4, quando è Olgiate a prendere la testa (4-8, 9-15). Le padrone di casa non si scoraggiano e rientrano impattando sul 18-18. Il finale è tutto virtussino con Cermenate che vince il parziale 25-20, aggiudicandosi così l’incontro 3-0.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - PALLAVOLO OLGIATE 0 (25-16, 25-9, 25-20)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Carraro, Colombani, Mussida, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Calvario, Peverelli (L1), Pellizzoni (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.