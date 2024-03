Cermenate non brilla ma sconfigge Arosio

La Virtus Cermenate esce vittoriosa 3-1 dal match casalingo contro le giovani di Arosio in una partita però non brillante

Avvio di primo set punto a punto fino all’8-8. Le virtussine allungano (13-10, 17-12). Arosio non riesce a rispondere (21-15) lasciando alle padrone di casa il primo parziale 25-17.

Nel secondo set partono avanti di un break le ospiti (4-6). Cermenate ribalta subito il punteggio (9-7, 13-9), allungando (16-10, 21-13) e vincendo 25-15 il parziale.

Il terzo set è giocato punto a punto dalle due formazioni: 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, fino ai vantaggi, dove è Arosio a chiudere 25-27 il parziale.

Si riscattano subito le virtussine nel quarto set. Partono infatti avanti le padrone di casa (4-1, 8-5, 13-8), gestiscono il vantaggio (18-13, 22-13) e chiudono 25-16 il parziale e l’incontro.

“Purtroppo una brutta partita, lenta, fuori giri e mai a ritmo - ha detto coach Rutigliano - Un po’ tutte sottotono a causa del fatto di aver passato una settimana veramente difficile: le molte assenze non ci hanno permesso di lavorare serene come dovevamo. Fortunatamente siamo riusciti comunque a controllare abbastanza agevolmente, ma con troppi errori semplici e assolutamente evitabili. Ora dobbiamo tirare il fiato e pensare alla settimana importantissima che ci vedrà scontrarci sabato contro Eldor Briacom. Dobbiamo assolutamente ritrovare il ritmo fiducia e forma fisica. Brave comunque per aver portato tre punti importanti per avvicinare sempre di più il nostro obiettivo. Forza ragazze”.