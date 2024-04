Cermenate non fa l'impresa e Saronno vince la Coppa Lombardia

C'era grande attesa a Cermenate per la finalissima di Coppa Lombardia maschile che è andata in scena nel giorno di Pasquetta.

La gara

Per la squadra di casa della Virtus allenata da coach Flavio Fioretti era la prima storica partecipazione che ha onorato giocando alla pari contro la Robur Saronno formazione di categoria superiore che milita in serie B regionale. Davanti a tribune gremite è infatti andata in scena una gara bella e combattuta che ha visto i gialloblù brianzoli condurre a lungo. Dopo aver chiuso al riposo lungo avanti sul 38-31 per la Virtus ha poi accusato la rimonta degli ospiti che piano piano hanno imposto la loro superiorità soprattutto fisica. Gara comunque equilibrata che si è risolta solo negli ultimi 10 minuti quando la Robur ha piazzato l'allungo decisivo andando a vincere la Coppa Lombardia 2024.

Il commento

Applausi meritati però anche per Cermenate che è uscita dal campo a testa alta come ammette coach Fioretti:

"Sono contento e orgoglioso di quanto ha fatto tutta la squadra che soprattutto nella prima parte ha giocato alla pari contro una corazzata di serie superiore. Siamo riusciti a tenere fino all'intervallo a soli 31 punti Saronno che ha un attacco micidiale. Poi siamo calati ma va bene lo stesso era importante esserci e onorare al meglio questa finale. E' stata una grande partita e una bella festa anche per società e pubblico. Per noi è stato un ottimo banco di prova che ci da nuovi stimoli per continuare il percorso di crescita che abbiamo iniziato e fare ancora meglio nel campionato di serie C".

Questo il tabellino della finale

Virtus Cermenate-Robur Saronno 56-70

Parziali 25-17, 38-31, 49-51.

Virtus: Tremolada 13, Tyrtysgmik 5, Cairoli 4, Lepri ne, Camara 2, Verga 7, Botta ne. Lakicevic 9, Todorovic 5, Carioni 6, Landonio ne, Konate 5. All. Fioretti.

Robur Saronno: Negri 13, De Capitani 5, Tolotti, Pellegrini 19, Romanò 17, Beretta 7, Motta 6, Figini 3. All. Biffi.