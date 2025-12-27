Cermenate perde l’ultima gara del 2025, ma è campione d’inverno

La Virtus Cermenate guarda tutti dall’alto al giro di boa in serie C.

La gara

La squadra diretta da coach Edoardo Pogliaghi infatti ha salutato il 2025 in vetta al girone Nord Est nonostante abbia perso il turno natalizio, ultimo d’andata sul campo della Pallacanestro Milano per 73-69. Una sconfitta arrivata nel finale dopo che i gialloblù erano partiti forte e avevano condotto per oltre tre quarti di gara ma si sono arresi alla rimonta dei locali. La Virtus capolista tornerà in campo sabato 3 gennaio quando aprirà il girone di ritorno ospitando Milanotre già battuto all’andata.

Tabellino di Pall. Milano-Virtus Cermenate 73-69

Parziali: 12-20, 30-38, 53-57

Pall. Milano: Cattaneo T. 24, Foti 13, Reali 13, Marra 7, Motta 7, Sabbioni 6, Cattaneo M.3, Salsini, Fortunati ne, Sangalli ne, Vlasaj ne, All. Petitti

Virtus Cermenate: Bargna, Ceppi 8, Cairoli 2, Molteni 11, Lapetina R n.e., Verga 18, Lapetina F. n.e., Tresso 9, Lucchini 6, Carioni 6, Torriani 3, Molin 6. All. Pogliaghi

I risultati del 15° turno del girone Nord Est

Cerro-Robur Varese 84-82, Milanotre-Venegono 86-60, Settimo-Legnano 72-66, Opera-Casoratese 81-92, Lissone-Conforama Varese 80-86, Pallacanestro Milano-Virtus Cermenate 73-69, Rondinella Sesto-Aironi Robbio 89-92, Seregno-Sanmaurense 74-85.

La classifica del girone Nord Est

Virtus Cermenate 24, Varese Academy, Cerro 22; Sanmaurense, Lissone 20; Pall. Milano 18; Milanotre 16; Legnano, Robur Varese, Settimo 14; Robbio 12; Rondinella Sesto, Opera 10; Seregno, Venegono, Casoratese 8.