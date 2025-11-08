Cermenate prepara l’assalto agli Aironi: “Vogliamo mantenere imbattibilità casalinga e primato”

Dopo essere tornata al successo la Virtus Cermenate, capolista nel girone girone Nord Est C di serie C è pronta a ritrovare le mura domestiche dove sabato alle 21 ospita gli Aironi Robbio per l’8° turno d’andata.
La presentazione
Così coach Edoardo Pogliaghi ha presentato alla vigilia la prossima gara casalinga dei suoi gialloblù:
“Arriviamo da una buona vittoria esterna e adesso ci prepariamo a tornare a giocare una partita importante in casa nel nostro fortino dove vogliamo mantenere l’imbattibilità e il primo posto. Sappiamo che andiamo da affrontatre un avversario agguerrito come Robbio reduce da buone prove ma da parte nostra vogliamo portare a casa un nuovo successo e per farlo speriamo di recuperare qualche acciaccato”.
Il programma dell’8° turno, girone Nord Est C
Sabato 8 Casoratese-Settimo, Milanotre-Legnano, Cerro-Seregno, Venegono-Varese Academy; ore 21 Virtus Cermenate-Aironi Robbio, Pall. Milano-Lissone, Opera-Rondinella; domenica 9 Robur Varese-Sanmaurense.
La classifica aggiornata del girone Nord Est C
Virtus Cermenate, Varese Academy 12; Lissone, Legnano 10; Sanmaurense, Cerro, Rondinella 8; Opera, Settimo, Robbio, Pall. Milano 6; Casoratese, Robur Varese, Venegono, Seregno, Milanotre 4.