Cermenate prepara l’assalto agli Aironi: “Vogliamo mantenere imbattibilità casalinga e primato”

Dopo essere tornata al successo la Virtus Cermenate, capolista nel girone girone Nord Est C di serie C è pronta a ritrovare le mura domestiche dove sabato alle 21 ospita gli Aironi Robbio per l’8° turno d’andata.

Così coach Edoardo Pogliaghi ha presentato alla vigilia la prossima gara casalinga dei suoi gialloblù:

“Arriviamo da una buona vittoria esterna e adesso ci prepariamo a tornare a giocare una partita importante in casa nel nostro fortino dove vogliamo mantenere l’imbattibilità e il primo posto. Sappiamo che andiamo da affrontatre un avversario agguerrito come Robbio reduce da buone prove ma da parte nostra vogliamo portare a casa un nuovo successo e per farlo speriamo di recuperare qualche acciaccato”.