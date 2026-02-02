Cermenate regola anche Venegono e si conferma in vetta con Varese 

La Virtus Cermenate ha chiuso nel migliore dei modi il suo tour de force di 3 partite in otto giorni superando ieri sera in casa il Venegono per 93-79 e confermandosi in vetta al girone Nord Est di serie C in coabitazione con la Conforama Varese. Continua così il testa a testa al comando tra le due prime della classe appaiate a quota 32 punti. Cermenate tornerà in campo sabato prossimo quando ancora in casa ospiterà la Robur Varese che ha già battuto nel match d’andata in trasferta per 61-73.

Il cartellone del 6° turno di ritorno del girone Nord Est

Sabato 31 Robur Varese-Legnano 88-65, Settimo-Lissone 72-78, Conforama Varese-Milanotre 90-61, ore 21 Cermenate-Venegono 93-79, domenica 1/2 Rondinella Sesto-Cerro, Aironi Robbio-Opera, Seregno-Pall. Milano, Sanmaurense-Casoratese.

La classifica del girone Nord Est

Virtus Cermenate, Conforama Varese Academy 32; Cerro, Sanmaurense Pavia, Lissone 28; Pall. Milano, Robur Varese 22, Milanotre 20; Legnano,Aironi Robbio 18; Opera 16; Settimo, Rondinella Sesto 14; Seregno, Venegono, Casoratese 12.