Cermenate scatenata sul mercato: presi Molteni e Ceppi dalla B

Pallacanestro minors

La società gialloblù è molto attiva e sta costruendo una squadra ambiziosa per affrontare la Serie C.

La Virtus Cermenate è scatenata sul basket mercato: per un’altra ottima stagione si rifà anche sulla Serie B.

Colpi da maestro... sul mercato

La società gialloblù, dopo l'ultima ottima stagione in Serie C maschile, è ora molto attiva per costruire una squadra ancora più ambiziosa in vista del prossimo campionato 2025-26. Dopo avere rinnovato il capo allenatore Edoardo Pogliaghi, la società ha confermato anche alcuni elementi del roster protagonisti nell’ultima stagione: Luca Cairoli, Matteo Carioni, Puwin Simone Verga, Andrea Lucchini e Leonardo Molin. Sul fronte partenze invece si segnalano gli addii dell’ex capitano Jacopo Lepri, Pietro Strambini, Mamadou Camara, Pierfrancesco Botta, Jovan Lakicevic, Matteo Clerici e Samuele Giardini. Ma come detto in questi giorni, il direttore sportivo della società gialloblù Roberto “Bob” Anzivino è molto attivo sul mercato, dove ha già messo a segno due colpi grossi provenienti entrambi dalla Serie B. Il primo si tratta del playmaker Stefano Ceppi in arrivo dal Nerviano, mentre sul perimetro la Virtus si rinforza con la guardia Mattia Molteni in arrivo da Gallarate. In entrata Cermenate, invece, è in dirittura d'arrivo con altri due rinforzi: Tresso da Saronno e Torriani da Novate ma manca l’ufficialità per entrambi.