Cermenate sconfitta indolore e festa per la matematica promozione in serie D

Sconfitta indolore per Cermenate nell’ultima di campionato contro Intercomunale. Il 3-2 non ferma la festa delle virtussine per la promozione in Serie D. Il primo set è tutto della formazione di casa che parte forte (11-2, 14-6), amministra il vantaggio (19-14) e chiude 25-14 il parziale.

Cermenate sconfitta dall'Intercomunale

Nuovamente avanti Intercomunale anche in avvio di secondo set (5-0, 10-4). Le virtussine rimontano ed impattano sul 10-10. Punto a punto fino al 13, quando è Cermenate a prendere la testa (13-17, 13-20) andando a vincere il parziale 18-25. Anche net terzo set sono le padrone di casa a partire forte (6-1, 12-5). Le virtussine provano a riportarsi nel parziale (13-11). Intercomunale conquista un buon break (23-16). Cermenate risponde (23-22), ma nel finale non trova l’aggancio, lasciando ad Intercomunale la frazione di gioco 25-22. Quarto set punto a punto fino al 7-7. La formazione di coach Caccamo allunga (9-14, 14-9), ma Intercomunale prova a rifarsi sotto (19-21). Il finale però sorride a Cermenate che vince il parziale 20-25. Il tiebreak è equilibrato fino al 9-9. Le padrone di casa conquistano un break 11-9. Cermenate risponde subito (11-11), ma è Intercomunale a chiudere parziale (15-12) ed incontro 3-2.

La festa prosegue

Ma Cermenate continua la festa iniziata mercoledì con la vittoria contro Rastà e la matematica promozione in Serie D con stile, indossando la maglietta celebrativa creata ad hoc per il traguardo (per l'acquisto visita il sito www.da-store.it - un progetto di GS Virtus Pallavolo ASD). Da lunedì testa al prossimo match di venerdì in casa sempre contro Rastà: la finale di Coppa Lariana.