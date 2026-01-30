Cermenate stoppata a Lissone all’overtime e raggiunta in testa dalla Conforama

Turno infrasettimanale amarissimo per la Virtus Cermenate che è stata stoppata dopo un tempo supplementare a Lissone per 82-81 e agganciata in vetta dalla Conforama Varese.

Per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi si sapeva sarebbe stata una trasferta non facile sul campo di una delle formazioni più in forma del torneo che di fatto si è confermata tale trascinata da un super bomber Guidi autore di ben 44 punti. Ne è nata una sfida molto combattuta e giocata sempre sul filo dell’equilibrio che come detto si è decisa al fotofinish dell’overtime.

“Innanzitutto – dice Pogliaghi – complimenti a Lissone che ci ha messo in difficoltà giocando una bella partita. Noi dopo essere stati costretti da inseguire a lungo, nell’ultimo quarto siamo passati avanti ma non siamo riusciti a chiudere la gara. Nell’overtime siamo ripartiti bene e quando sembravamo in controllo abbiamo subito un gioco da 4 punti (Tripla + fallo) da Guidi a cui l’arbitro ha aggiunto un fallo tecnico molto discutibile che ha di fatto deciso la gara. Peccato perché il metro arbitrale seconde me soprattutto nel finale è cambiato e ha deciso la gara. Non è colpa degli arbitri e dobbiamo pensare a noi ma nel finale quel fischio è stato discutibile. Ora pensiamo alla prossima sfida importante sabato sera contro Venegono in casa dove vogliamo tornare alla vittoria per difendere il nostro primato “.