Cermenate stoppata a Lissone all’overtime e raggiunta in testa dalla Conforama

Turno infrasettimanale amarissimo per la Virtus Cermenate che è stata stoppata dopo un tempo supplementare a Lissone per 82-81 e agganciata in vetta dalla Conforama Varese.
La gara
Per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi si sapeva sarebbe stata una trasferta non facile sul campo di una delle formazioni più in forma del torneo che di fatto si è confermata tale trascinata da un super bomber Guidi autore di ben 44 punti. Ne è nata una sfida molto combattuta e giocata sempre sul filo dell’equilibrio che come detto si è decisa al fotofinish dell’overtime.
“Innanzitutto – dice Pogliaghi – complimenti a Lissone che ci ha messo in difficoltà giocando una bella partita. Noi dopo essere stati costretti da inseguire a lungo, nell’ultimo quarto siamo passati avanti ma non siamo riusciti a chiudere la gara. Nell’overtime siamo ripartiti bene e quando sembravamo in controllo abbiamo subito un gioco da 4 punti (Tripla + fallo) da Guidi a cui l’arbitro ha aggiunto un fallo tecnico molto discutibile che ha di fatto deciso la gara. Peccato perché il metro arbitrale seconde me soprattutto nel finale è cambiato e ha deciso la gara. Non è colpa degli arbitri e dobbiamo pensare a noi ma nel finale quel fischio è stato discutibile. Ora pensiamo alla prossima sfida importante sabato sera contro Venegono in casa dove vogliamo tornare alla vittoria per difendere il nostro primato “.
Cermenate infatti tornerà in campo già sabato sera quando a domicilio alle 21 ospiterà il Venegono che nel match d’andata s’impose contro i gialloblù per 86-83.
Il tabellino di Lissone – Virtus Cermenate 82-81 dts
Parziali: 16-12, 35-33, 51-49, 69-69.
Lissone: Guidi 44, Esposito 13, Meloni 7, Corna 5, Meregalli 5, Villa 4, Galliani 2, Najafi 2, Collini, Colciaghi ne, Ganna ne, Raffaldi ne, All. Galli.
Virtus Cermenate: Molteni 20, Verga 15, Tresso 13, Ceppi 11, Lucchini 8, Torriani 7, Molin 3, Cairoli 2, Carioni 2, Bargna ne, Campi ne, R. Lapetina ne, All. Pogliaghi.
Il programma del 5° turno di ritorno girone Nord Est
Mercoledì 28 gennaio Casoratese-Venegono 81-63, Robur Varese-Conforama Varese76-83, Robbio-Settimo 90-82, Lissone-Cermenate 82-81 dts, Rondinella Sesto-Seregno 98-89, Legnano-Cerro 85-73, Milanotre-Pall. Milano 59-57, giovedì 29 Opera-Sanmaruense.
La classifica del girone Nord Est
Virtus Cermenate, Conforama Varese Academy 30; Cerro 28; Sanmaurense Pavia, Lissone 26; Pall. Milano 22; Robur Varese, Milanotre 20; Legnano,Aironi Robbio 18; Opera 16; Settimo, Rondinella Sesto 14; Seregno, Venegono, Casoratese 12.
Il cartellone del 6° turno di ritorno del girone Nord Est
Sabato 31 Robur Varese-Legnano, Settimo-Lissone, Conforama Varese-Milanotre, ore 21 Cermenate-Venegono, domenica 1/2 Rondinella Sesto-Cerro, Aironi Robbio-Opera, Seregno-Pall. Milano, Sanmaurense-Casoratese.