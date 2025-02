Cermenate sulla scia di due successi di fila vuole allungare la serie a Gorgonzola

Sulla scia di due vittorie consecutive la Virtus Cermenate si prepara a tornare in campo per il 4° turno di ritorno del campionato di serie C e lo farà sabato ancora in trasferta sul campo di Gorgonzola (ore 18.30).

La sfida

L'occasione per confermare il suo buon momento ritrovato dopo il periodo più grigio caratterizzato da tante sconfitte come ammette coach Edoardo Pogliaghi: "Arriviamo da due belle vittorie dove ho visto segnali positivi da parte di tutti i componenti della squadra. Ecco perché alla vigilia della sfida a Gorgonzola sono fiducioso: se giocheremo con le nostre intensità ed energia allora potremo fare ancora bene contro una squadra che comunque sappiamo ha armi per poterci mettere in difficoltà. Il campionato sta delineando le posizioni di vertice dove vogliamo restarci e quindi non vogliamo perdere punti per strada".

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone D

Sabato 8 febbraio ore 18.30 Gorgonzola-Cermenate, Settimo-Novate, Cerro-Pall. Milano, Busnago-Robur Somaglia, Opera-Milanotre, Lissone-Varedo; domenica 9 Bocconi-Seregno.

La classifica del girone D

Cerro 26; Bocconi, Cermenate Pall. Milano 22; Milanotre 20; Settimo 18; Lissone, Busnago, Seregno, Gorgonzola, Opera 14; Robur Somaglia 10; Novate 8; Varedo 6.