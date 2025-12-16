Cermenate supera di slancio anche Settimo ed è campione d ‘Inverno

La Virtus Cermenate è campione d’inverno nel girone Nord Est del campionato di serie C. La certificazione è arrivata in questo weekend quando la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha superato di slancio anche il Settimo per 72-53. La Virtus chiuderà il girone d’andata il suo 2025 sabato prossimo quando renderà visita alla Pallacanestro Milano.

Il tabellino di Virtus Cermenate – Settimo Basket 72 – 53

Virtus Cermenate : Verga Phuwin Simone 18, Molteni Mattia 15, Torriani Luca 12, Carioni Matteo 10, Tresso Davide 6, Ceppi Stefano 4, Lapetina Riccardo 4, Lucchini Andrea 3, Cairoli Luca , Bargna Giacomo ne, Lapetina Federico ne, Molin Leonardo ne, All. Pogliaghi.

Settimo Basket : Pogliana Riccardo 11, Marangoni Gabriele 10, Gatti Simone 9, Battilocchi Yari 6, Seregni Giulio 6, Dinatale Giulio 5, Frison Leonardo 2, Isasi Herrera Denzel 2, Romano Samuele 2, Leofreddi Aron. All. Viola.

Il programma del 14° turno del girone Nord Est

Robur Varese-Pall. Milano 61-81, Sanmaurense-Rondinella 85-61, Legnano-Lissone 73-75, Venegono-Seregno 80-55, Conforama Varese-Opera 93-78, Robbio-Milanotre 72-56, Casoratese-Cerro 74-84, Cermenate-Settimo72-53.

La classifica del girone Nord Est

Cermenate 24, Varese Academy, Lissone, Cerro 20; Sanmaurense 18; Pall. Milano 16; Milanotre, Legnano, Robur Varese 14; Settimo 12; Rondinella Sesto, Opera, Robbio 10; Seregno, Venegono 8; Casoratese 6.