Cermenate torna al successo contro Seregno in rimonta per 84-62

E’ tornata al successo la Virtus Cermenate che ieri sera si è imposta tra le mura amiche contro il Basket Seregno per 84-62. E’ stata però una vittoria sofferta almeno per due quarti quando la Virtus ha dovuto inseguire gli ospiti diretti in panchina dall’ex tecnico gialloblù Gilberto Spinelli. Dopo l’intervallo però Stefano Ceppi e compagni hanno cambiato marcia, sorpassato e allungato andando a vincere in progressione. La Virtus tornerà in campo sabato prossimo ospite della Casoratese già battuta all’andata per 84-66.

Tabellino di Virtus Cermenate – Basket Seregno 84 – 62

Parziali 13-25, 32-43, 59-51

Virtus Cermenate : Ceppi Stefano 29, Molteni Mattia 13, Lucchini Andrea 11, Tresso Davide 11, Torriani Luca 7, Molin Leonardo 6, Campi Nicolò 3, Carioni Matteo 3, Cairoli Luca 1, Bargna Giacomo 0, Verga Phuwin Simone ne, Lapetina Riccardo ne, All. Pogliaghi Edoardo, vice: Di Benedetto Lorenz

Basket Seregno : Barni Luca 12, Broggi Mattia 11, Tremolada Michele 11, Cattaneo Francesco 8, Pellizzoni Riccardo 6, Salesi Federico 6, Villa Lorenzo 6, Casati Andrea 2, Rivolta Samuele 0, Beltrami Matteo ne, All. Spirelli

Il programma del 3° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 17 gennaio Robur-Casoratese 88-72, Sanmaurense-Pall. Milano 78-73, Cerro-Opera 98-84, Milanotre-Lissone 72-74, Conforama Varese-Legnano 82-71, Virtus Cermenate-Basket Seregno 84-62; domenica 18 Aironi Robbio-Venegono, Rondinella Sesto-Settimo.

La classifica del girone Nord Est

Virtus Cermenate, Conforama Varese Academy 28; Cerro, Sanmaurense Pavia 26; Pall. Milano, Lissone 22; Milanotre, Robur Varese 18; Legnano, Settimo, Aironi Robbio, Opera 14; Rondinella Sesto, Seregno, Casoratese, Venegono 10.

Il programma del 4° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 24 gennaio Legnano-Aironi Robbio, Venegono-Sanmaurense, Cerro-Conforama Varese, Settimo-Robur Varese , ore 19 Casoratese-Virtus Cermenate, Lissone-Rondinella Sesto, Pall. Milano-Opera; domenica 25 Seregno-Milanotre.