Cermenate torna dalla trasferta lecchese con tre punti

Vittoria da tre punti per la Rusconi Arredamenti Cermenate che torna dalla trasferta lecchese contro VTB con un buon 3-1.

La gara

Avvio di primo set equilibrato fino al 4-4. Le virtussine allungano (4-8), ma le padrone di casa reagiscono subito (13-9, 18-9). Cermenate prova a rientrare (21-19), ma è VTB a chiudere il parziale 25-21.

Il secondo set è tutto della formazione ci coach Caccamo che parte forte (0-5, 2-11), amministra il vantaggio (7-16, 9-19) e vince 10-25 il parziale.

Buon avvio delle lecchesi nel terzo set (6-3). Cermenate risponde subito e ribalta il punteggio (6-7, 7-11). VTB non ci sta e, azione dopo azione, rimette tutto in equilibrio sul 17-17. Nuovamente avanti le comasche (19-22) e nuova risposta delle padrone di casa (21-22) che però non trovano l’aggancio lasciano a Cermenate il parziale 23-25.

Parte avanti VTB nel quarto set (4-2, 6-2). Cermenate impatta sul 6-6, ma le lecchesi allungano nuovamente (6-9, 6-11), La Rusconi Arredamenti non è doma e prima ricuce (14-14), poi allunga (14-16, 17-20). VTB resta in scia (20-21), ma il finale è tutto delle comasche che chiudono il parziale 22-25 aggiudicandosi l’incontro 1-3.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Caronno Pertusella sabato 1 marzo 2025 alle 17.30 a Cermenate (CO)

Il tabellino

16^ Giornata di Campionato

VOLLEY TEAM BRIANZA 1

RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 3

(25-21, 10-25, 23-25, 22-25)

RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE: Ruiu 1, Carraro, Pontivi 1, Tosetti 9, Fabian 16, Pillinini 4, Castelli 14, Ravasio 3, Miller 6, Annoni 3, Molteni (L1), Lanzarotti (L2) 1. Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato