Cermenate: triplo successo nelle giovanili

Tre vittorie casalinghe determinanti per le giovanili di Cermenate nel week-end.

Tra i giovanili, trionfo netto dell'Under 12

Sfida contro Union Volley Mariano per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate. Subito avanti le virtussine nel primo set (2-0, 7-2). Mariano non riesce a ricucire (15-5, 20-14), lasciando a Cermenate il parziale 25-16. Il secondo set è tutto della formazione guidata da coach Tosetti: 6-1, 12-3, 17-7, 22-11 fino al definitivo 25-14. Avvio equilibrato di terzo set. Le due formazioni giocano punto a punto fino al 7, quando è nuovamente Cermenate a prendere in mano il gioco (13-7, 17-8) andando a vincere 25-13 il parziale, aggiudicandosi l’incontro 3-0.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 - UNION VOLLEY MARIANO 0

(25-16, 25-14, 25-13)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Nebbia, Seveso, Simeone, Mascheroni, Rogantini, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Caccamo, Simeone. Allenatore: Tosetti Sofia.

Foto 1 di 1 Under 12 Ass. Castelnuovo Cermenate VS Union Volley Mariano. Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com

Tra le giovanili vittoria importante anche per l'Under 13

Sfida casalinga anche per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro le pari età di Villa Guardia. Avvio di primo set equilibrato fino al 4-4. Cermenate allunga (8-4, 10-5). Le ospiti impattano sull’11-11 e si portano avanti (14-18, 16-22). Nel finale però rientrano le virtussine ribaltando il parziale e vincendo il parziale 25-23. Nel secondo set subito avanti le ospiti (2-5, 4-10) che tengono la testa fino al 10-15, quando è Cermenate ad ingranare la quinta sorpassando le avversarie (20-15, 23-18) andando a chiudere il parziale 25-19. Parte forte la formazione di coach Ruiu nel terzo set(6-0). Villa Guardia rientra (14-14) e allunga (14-17). Pronta risposta delle virtussine (17-17) e nuovo break delle ospiti (17-20, 19-22). Il finale però sorride a Cermenate che prima impatta sul 23-23, poi chiude 25-23 il parziale aggiudicandosi l’incontro 3-0.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 – VILLA GUARDIA 0

(25-23, 25-19, 25-23)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Mastronicola, Fonti, Bolzonaro, Cimatti. Allenatore: Ruiu Camilla.

Successo schiacciante da parte dell'Under 18

Sfida casalinga anche per la Gusto Tondo Cermenate Under 18 Femminile nella prima gara della fase primaverile del campionato. Avversaria di turno Valbreggia Volley. Per la formazione di coach Sartorello una buona prestazione con un netto 3-0 finale con il primo set chiuso 25-15, il secondo 25-18 ed il terzo 25-16.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - VALBREGGIA VOLLEY 0

(25-15, 25-18, 25-16)

GUSTO TONDO CERMENATE: Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Mussida, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Calvario, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.