Cermenate vince ancora e mantiene la testa della classifica

Avvio contratto delle padrone di casa nel primo set (3-3, 4-7). Il timeout di coach Caccamo da la sveglia e Cermenate prima impatta sull’8-8, poi allunga (14-8). portichetto ci prova (16-14), ma sono le virtussine a mantenere salda la testa (21-15), chiudendo 25-16 il parziale.

Nel secondo set parte avanti Cermenate (3-1, 6-2, 12-7). Le ospiti non riescono a rientrare (17-10, 20-12, 22-16) lasciando alle virtussine il parziale 25-20.

Nel terzo set parte forte Portichetto (3-9). Cermenate non si scoraggia ed, azione dopo azione, rimette tutto in discussione sul 13-13. Punto a punto fino al 16, quando è nuovamente la formazione di coach Caccamo a prendere in mano il set (20-16), andando a vincere il parziale 25-22 e l’incontro 3-0.

Nel prossimo incontro Cermenate sfiderà Rastà mercoledì 22 maggio 2024 alle 21 in casa.

Foto 1 di 5 #FipavComo #VolleyAddictedVIRTUS CERMENATE 3 - DORIA SERIDE PORTICHETTO 0Prima Divisione Femminile Como - 25^ GiornataCermenate (CO) - 17 maggio 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

Il tabellino

25^ Giornata Prima Divisione Femminile 2023/2024 - FIPAV Como

VIRTUS CERMENATE 3

DORIA SERIDE PORTICHETTO 0

(25-16, 25-20, 25-22)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu 2, Arnaboldi, Tosetti 1, Fabian 8, Pillinini 10, Castelli 17, Rumi ne, Ravasio 9, Bersani, Miller 7, Vago, Molteni (L1), Corti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.