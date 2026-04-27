Cermenate vince gara 1 di semifinale contro la Sammaurense

Parte bene la serie di semifinale playoff in serie C maschile per la Virtus Cermenate che ieri sera ha vinto in casa contro la Sanmaurense Pavia per 75-65 al termine di un’altra partita molto combattuta. La squadra gialloblù infatti è stata costretta a rincorrere gli ospiti che sono partiti forte chiudendo avanti i primi due quarti. Dopo l’intervallo però la Virtus ha cambiato marcia e ha sorpassato per poi andare a vincere portando la serie sull’1-0. La seconda partita è in programma già mercoledì 29 a Pavia dove i gialloblù avranno il primo match point per qualificarsi alla finalissima altrimenti si andrà a gara 3 in programma sabato 2 maggio a Cermenate. Nell’altra semifinale colpo Lissone a Varese.

Tabellino di gara 1 semifinale Virtus Cermenate – Sanmaurense Pavia 75 – 65 serie 1-0

Parziali 9-21, 35-39, 56-52

Virtus Cermenate : Tresso Davide 26, Molteni Mattia 16, Lucchini Andrea 12, Carioni Matteo 5, Torriani Luca 5, Verga Phuwin Simone 5, Molin Leonardo 4, Cairoli Luca 2, Bargna Giacomo, Campi Nicolò ne, Lapetina Federico ne, Lapetina Riccardo ne, All. Di Benedetto

Sanmaurense Pavia : Gay Dario 14, Crimeni Enrico 12, Ragni Alberto 9, Gatto Cristian 8, Maghet Fabio 6, Rossi Simone 5, Bruciamonti Stefano 4, Pucci Davide 4, Brambilla Slessandro 3, Alemanno Nicolò, Correggi Riccardo ne, Gavoni Tommaso ne, All. Fossati.

Ricordiamo che la vincente di questa semifinale sfiderà poi in finalissima la vincente della serie Conforama Varese-Lissone.

Playoff del girone Nord Est

Parte alta del tabellone C

Prima semifinale: gara1 sabato 25 Conforama Varese-Lissone 76-79, gara 2 mercoledì 29 Lissone-Varese, eventuale gara3 sabato 2 maggio Varese-Lissone

Primo quarto: Conforama Varese-Legnano gara 1 sabato 11 aprile 89-72, gara 2 mercoledì 15, Legnano-Conforama Varese 71-80, serie 0-2, Varese in semifinale

Quarto quarto: Cerro-Lissone gara 1 sabato 11 aprile 65-75, gara 2 mercoledì 15 Lissone-Cerro 63-59, serie 2-0, Lissone in semifinale

Parte bassa del tabellone C

Seconda Semifinale: sabato 25 ore 21 Virtus Cermenate-Sanmaurense Pavia 75-65, gara 2 mercoledì 29 ore 20.30 Sanmaurense-Cermenate, eventuale gara 3 sabato 2 maggio ore 21 Cermenate-Sanmaurense.

Secondo quarto: Virtus Cermenate-Milanotre gara 1 sabato 11 aprile 74-75, gara 2 mercoledì 15 Milano3-Cermenate 55-70, gara 3 Virtus Cermenate-Milanotre 87-68 serie 2-1

Terzo quarto: Sanmaurense-Pallacanestro Milano gara 1sabato 11 aprile 64-48, gara 2 mercoledì 15, Pallacanestro Milano-Sanmaurense 56-64, serie 0-2, Sanmaurense in semifinale.