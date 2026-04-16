Cermenate vince gara 2 e rimanda la qualificazione alla bella di sabato

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che ieri sera vincendo gara 2 a Basiglio ha impattato la serie dei quarti di finale di serie C contro Milanotre, rimandando l’esito e la qualificazione alla bella in programma sabato 18 in casa.

La gara

La squadra gialloblù diretta da coach Lorenz Di Benedetto era con le spalle al muro, chiamata a vincere per evitare l’eliminazione prematura dopo una stagione da protagonista e ieri è riuscita a mettere a segno il colpo corsaro dopo una gara molto equilibrata e di fatto decisa negli ultmi minuti. Ora come detto la qualificazione si giocherà sabato sera a Cermenate dove la Virtus potrà sfruttare il fattore campo per provare a regalarsi la semifinale contro la Sanmaurense Pavia che ha eliminato la Pallacanestro Milano per 2-0. Già decise anche le altre serie: la semifinale della parte alta del tabellone sarà Conforama Varese-Lissone.

Il tabellino di gara 2 Milanotre – Virtus Cermenate 55-70

Parziali 18-17, 33-38, 50-54

Milanotre Basiglio: Fabio Bonora 19, Andrea Pedrocchi 11, Andrea Merlati 9, Jacopo Altieri 7, Federico De Bettin 4, Federico Belò 2, Marco El Rawi 2, Niccolò Tandoi 1, Matteo Franceschi 0, Giacomo Quaglini 0, Nicholas Cinquepalmi n.e., Marco Colombo n.e. All. Sandro Pugliese Ass. Luca Carezzano – Riccardo Pozzi

Virtus Cermenate: Mattia Molteni 17, Davide Tresso 16, Luca Maria Torriani 12, Andrea Maria Lucchini 11, Leonardo Ettore Molin 7, Matteo Carioni 4, Luca Cairoli 3, Federico Lapetina n.e. All. Lorenz Di Benedetto

II quarti di finale del girone Nord Est

Parte alta del tabellone C

Primo quarto: Conforama Varese-Legnano gara 1 sabato 11 aprile 89-72, gara 2 mercoledì 15, Legnano-Conforama Varese 71-80, serie 0-2, Varese in semifinale

Quarto quarto: Cerro-Lissone gara 1 sabato 11 aprile 65-75, gara 2 mercoledì 15 Lissone-Cerro 63-59, serie 2-0, Lissone in semifinale

Parte bassa del tabellone C

Secondo quarto: Virtus Cermenate-Milanotre gara 1 sabato 11 aprile 74-75, gara 2 mercoledì 15 Milano3-Cermenate 55-70, serie 1-1 gara 3 sabato 18 (ore 21 a Cermenate)

Terzo quarto: Sanmaurense-Pallacanestro Milano gara 1sabato 11 aprile 64-48, gara 2 mercoledì 15, Pallacanestro Milano-Sanmaurense 56-64, serie 0-2, Sanmaurense in semifinale .