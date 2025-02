Cermenate vince il derby con Cabiate

Tre punti per la Bianchi Group Cermenate nel derby contro le giovani del Cabiate nella prima giornata del girone di ritorno.

La partita

Avvio di primo set equilibrato fino al 6-6. Le virtussine allungano (6-9, 8-11), ma le padrone di casa impattano sull’11. Nuovamente avanti Cermenate (11-14, 15-18, 17-22) che chiude il parziale 20-25.

Nuovamente in equilibrio l’avvio del secondo set (3-3, 5-5, 8-8). Poi è la Bianchi Group a prendere in mano il gioco portandosi in testa (8-13, 9-17) e chiudendo 12-25 il parziale.

Dopo un avvio forte di terzo set (1-5, 4-7), Cermenate si rilassa. Cabiate ne approfitta e prima impatta sul 7-7, poi allunga (9-7, 14-11, 17-13). Le virtussine non riescono a rientrare (19-14, 23-18), lasciando alle padrone di casa il parziale 25-19.

Si rimette sul giusto binario la formazione di coach Rutigliano nel quarto set. E’ la Bianchi Group infatti a tenere la testa in tutto il parziale partendo avanti (0-4, 4-8), allungando (6-14, 12-20), gestendo il punteggio (16-21) e chiudendo 18-25, aggiudicandosi l’incontro 3-1.

Il commento

Coach Rutigliano commenta così il match:

“Tre punti che arrivano da una partita semplice, ma che abbiamo voluto complicare. Cabiate non ci ha permesso di fare un gioco fluido. Anzi, spesso ci ha fatto giocare troppo sotto pressione. La maturazione adeguata non è ancora stata raggiunta ma spero che queste partite ci aiutino in questo. Non abbiamo molto tempo quindi ora ogni settimana di lavoro è oro. Non possiamo mollare niente! Brave Comunque è ora testa subito a lunedì… forza ragazze!”

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Futura Volley Giovani sabato 8 febbraio 2025 alle 21 a Cermenate.

Il tabellino

14^ Giornata di Campionato

ITALTEX CABIATE 1

BIANCHI GROUP CERMENATE 3

(20-25, 12-25, 25-19, 18-25)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi 4, Pusceddu, Mancarella 17, Mussida ne, Clerici 4, Celichini ne, Frigerio 13, Rusconi 2, Maiocchi 6, Crepaldi 9, Liuzzo ne, Castelli (L1), Tortosa (L2).

Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto